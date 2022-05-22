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هجوم بمسيرتين على قاعدة عسكرية تركية شمالي العراق

هجوم بمسيرتين على قاعدة عسكرية تركية شمالي العراق
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قصفت مجموعة مسلحة تطلق على نفسها اسم "أحرار سنجار"، قاعدة عسكرية تركية في منطقة زيلكان التابعة لبلدة بعشيقة شرقي مدينة الموصل بمحافظة نينوى شمالي العراق، ليلة الأحد.

وبحسب موقع سكاي نيوز) فقد أعلنت المجموعة في بيان أنها استهدفت القاعدة بطائرتين مسيرتين، مؤكدة أنهما أصابتا أهدافهما بدقة وخلفتا اضرارا في صفوف الجيش التركي.

وقال البيان: "قمنا باستهداف قاعدة الاحتلال التركي في بعشيقة بطائرتين مسيرتين نوعيتين تستخدمان للمرة الأولى منذ بدء عملياتنا".

وذكرت أن القصف يأتي ردا على غارات تركية استهدفت في وقت سابق السبت عناصر لحزب العمال الكردستاني في ضواحي محافظتي كركوك ونينوى.

وأشارت المجموعة إلى أن عملياتها ستستمر ضد الأهداف التركية شمالي العراق، معتبرة أن "الاعتداء على كل شبر من الأراضي العراقية هو اعتداء على سنجار".

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