إصابات بالاختناق والرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال بالضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطنأصيب، اليوم الأحد، شاب بعيار ناري خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن مواجهات اندلعت في منطقة "التل" بالبلدة القديمة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أدى الى اصابة شاب بعيار ناري في القدم، نقل الى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج.وفي سياق متصل، أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقته قوات الاحتلال بغزارة قرب بوابات جدار الفصل العنصري في قرى عانين والطيبة وزبوبا ورمانة غرب جنين.وأفادت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال المنتشرة في محيط بوابات القرى المذكورة قامت بملاحقة العمال أثناء توجههم إلى أعمالهم في أراضي عام 1948، وسط اطلاق لقنابل الغاز والصوت، ما أدى الى إصابة العديد منهم بحالات اختناق، وجرى معالجتهم ميدانيا.وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال قامت بإضرام النار في كشك تجاري في قرية عانين بمحاذاة الجدار .