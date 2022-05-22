قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

محمد إبراهيم طقاطقة (22 عاما)، ويزن محمود طقاطقة (23 عاما )، بعد دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما

اقتحم مخيم ع

ين بيت الماء غرب نابلس

، وداهمت منزل الأسير المحرر هلال شاهين، وقامت بتفتيشه والعبث بمحتوياته، واعتقلت والده محمد شاهين، عندما لم تعثر على نجله هلال.





كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، واليوم الأحد، خمسة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة.

وبحسب مصادر أمنية ، فأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن محمد عبد القادر نوفل، عند مدخل قرية راس كركر، غرب رام الله.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال، اعتقلت الليلة الماضية، كلا من: عوض جمعة حماد (45 عاما)، ومحمود ماهر حماد (19 عاما)، ومحمد عزت حماد (28 عاما)، وعبادة حسام حماد (29 عاما)، أثناء تواجدهم عند مدخل بلدة سلواد، شرق المدينة.

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حملة اعتقالات واسعة، طالت عدد من المواطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.حيث اعتقلت قوات الجيش الشابينفي بلدة بيت فجار جنوبي بيت لحم.وأفادت مصادر أمنية أن الجيش الإسرائيلي