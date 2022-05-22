ما هي أهم أسباب تفشي مرض "جدري القرود"؟

كشفت منظمة الصحة العالمية، عن السبب الرئيس لانتشار مرض "جدري القردة"، الذي بدأ يشغل العالم خلال الأيام القليلة الماضية.





وأوضح رئيس المجموعة الاستشارية الاستراتيجية والتقنية لمنظمة الصحة العالمية، ديفيد هيمان، أن المفهوم العملي لمنظمة الصحة العالمية المعتمد على الإصابات التي تم تسجيلها حتى الآن هو أن التفشي الحالي ناجم عن الاتصال الجنسي.





رام الله - دنيا الوطنوأضاف: بأن المنظمة تعمل على تقديم مزيد من التوجيهات للدول بشأن كيفية الحد من انتشار جدري القرود وسط مخاوف من احتمال زيادة عدد الإصابات خلال أشهر الصيف، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.وينتشر هذا المرض الذي يعد مرضاً معدياً لكن عادة ما يكون خفيفاً، من خلال الاحتكاك المباشر وهو ما يعني إنه يمكن احتواؤه بسهولة من خلال تدابير مثل العزل الذاتي والنظافة فور تشخيص أي إصابة جديدة.ويقول علماء: إن تفشي المرض في 11 دولة لا يتوطن فيها أمر غير معتاد، وتم تسجيل أكثر من 100 إصابة مؤكدة أو مشتبه بها ومعظمها في أوروبا.وقال هيمان: إن الاختلاط المباشر هو الوسيلة الرئيسية لانتقال الفيروس لأن الطفح الجلدي المصاحب عادة للمرض معد للغاية.وعلى سبيل المثال يكون الآباء والأمهات الذين يعتنون بأطفال مرضى معرضين للخطر، وكذلك العاملون الصحيون وهذا هو السبب في أن بعض الدول بدأت في تطعيم الفرق التي تعالج مرضى جدري القرود باستخدام لقاحات الجدري.وتم اكتشاف كثير من الإصابات الحالية في عيادات الصحة الجنسية.