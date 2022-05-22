دولي

روسيا تطلب وقف مساعدات من تركيا لمناطق المعارضة السورية

روسيا تطلب وقف مساعدات من تركيا لمناطق المعارضة السورية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اتهم نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي الغرب والأمم المتحدة بعدم بذل جهد كاف لتقديم المساعدة عن طريق دمشق والفشل في تمويل مشاريع إعادة الإعمار المبكر لتحسين حياة ملايين السوريين.

وقال  بوليانسكي:" إنه لا يرى أي داع للاستمرار في تسليم المساعدات الإنسانية من تركيا إلى شمال غرب سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة.

وبحسب موقع  (سكاي نيوز عربي) فقد ذكر بوليانسكي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي  لا نوافق على استمرار الوضع الراهن بأي ثمن، ولا يمكننا غض الطرف عن حقيقة اغتصاب إرهابيي هيئة تحرير الشام للسلطة واستغلالها المساعدات الإنسانية.

كما أضاف أن مؤيدي تقديم المساعدات عبر الحدود لا يظهرون أي رغبة في إيصال المساعدات عبر خطوط النزاع من خلال دمشق والتي يمكن ترتيبها بسهولة، وهو ما لا يترك لنا أي سبب للحفاظ على الآلية القائمة عبر الحدود.

وتابع بوليانسكي أن مقاتلي النصرة، فرع القاعدة في سوريا يعلنون صراحة أنهم لن يسمحوا بمرور الشحنات الإنسانية من دمشق على حساب إيصال المساعدات عبر الحدود.

يشار إلى أن الصين وروسيا استخدمتا حق النقض أوائل يوليو 2020 ضد قرار للأمم المتحدة كان من شأنه الإبقاء على نقطتي عبور حدوديتين من تركيا لإيصال المساعدات الإنسانية إلى إدلب.

وبعد أيام، وافق المجلس على تقديم المساعدات عبر معبر واحد فقط، هو باب الهوى. وتم تمديد هذا التفويض لمدة عام لمدة عام في 9 يوليو 2021 وينتهي خلال حوالي ستة أسابيع.

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