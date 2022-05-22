دولي

باكستان.. اعتقال وزيرة حقوق الإنسان السابقة بتهمة "استحواذ أراض"

باكستان.. اعتقال وزيرة حقوق الإنسان السابقة بتهمة "استحواذ أراض"
شيرين مزاري
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت سلطات مكافحة الفساد في باكستان، شيرين مزاري وزيرة حقوق الإنسان السابقة في البلاد والعضوة البارزة في حزب "تحريك إنصاف الباكستاني" الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق عمران خان.

وبحسب ما نقلت وكالة (الأناضول) فإن مزاري تواجه، اتهامات بالاستحواذ بشكل غير قانوني على أراض في إقليم البنجاب الشمالي الشرقي، حيث تم اعتقالها خارج مقر إقامتها في العاصمة إسلام أباد.

وقالت الشرطة المحلية، في بيان، إن "مزاري تواجه اتهامات بالاستحواذ بشكل غير قانوني على أراض في منطقتها الأصلية راجانبور التابعة لإقليم البنجاب شمال شرقي البلاد".

وفي آذار/ مارس الماضي، بدأ التحقيق بقضية مزاري، التي رفعت بشكل رسمي بتاريخ 11 أبريل / نيسان الماضي.

وانتقدت مزاري، لا سيما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الجيش الباكستاني مراراً منذ الإطاحة بحكومة خان، الذي خسر تصويتًا بحجب الثقة في البرلمان في أبريل الماضي، إضافة إلى أنها تتهم القيادة العسكرية في باكستان بالتورط في تغيير الحكومة.

من جهته، أدان عمران خان "اختطاف مزاري بعنف من خارج منزلها".

وكتب خان، في تغريدة عبر تويتر، أن "شيرين قوية ولا تعرف الخوف، إذا اعتقدت الحكومة أنها تستطيع إجبارها بهذه الفاشية، فقد أخطأوا في الحسابات".

كما اتهم رئيس الوزراء السابق الحكومة الائتلافية بقيادة رئيس الوزراء شهباز شريف بمحاولة خلق "فوضى لتفادي خوض الانتخابات".

وبعد ساعات من اعتقالها، أمر رئيس وزراء البنجاب حمزة شهباز نجل رئيس الوزراء شريف بالإفراج عن مزاري.

من جهته، قال مالك أحمد خان المتحدث باسم حكومة البنجاب للصحفيين إن الحكومة لا علاقة لها باعتقال مزاري، مؤكدا أن ذلك على صلة بتحقيق جار.

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