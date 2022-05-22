أجواء غائمة ومغبرة.. طالع حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الأربعاء









رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم الأحد، غائمًا جزئيًا وباردًا نسبيًا ومغبرًا أحيانًا نهارًا وباردًا ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود ثلاث درجات مئوية، وفي ساعات المساء والليل يتوقع سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى والرياح غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.أما يوم غدٍ الإثنين، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا نهارا وباردا ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود أربع درجات مئوية، وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى والرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.ويوم الثلاثاء، يكون الجو صافياً ومعتدلاً نهارا باردا نسبيا ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموجويكون الجو اليوم الأربعاء، حارا نسبيا الى حار نهارا باردا نسبيا ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية ، و يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.