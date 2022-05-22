"الفاشن" في غزة.. بين قيود العادات وشغف الشهرة

خاص دنيا الوطن- مدلين خلة

في ظاهرة جديدة في قطاع غزة.. انتشرت في الآونة الأخيرة ظهور بعض الفتيات اللاتي عرفن أنفسهن "كموديل" لعرض الملابس والاعلانات للشركات التجارية.

التقت "دنيا الوطن" بعدد من فتيات "الموديل" كما عبرنَ عن أنفسهن، في محاولة لتوضيح الصورة ومعرفة طبيعة العمل ورؤية المجتمع لهن، وما مدى القبول والرواج لدى الشرائح المختلفة.

وفي حديثها أكدت "الموديل"، سلمى شراب، على أن "نظرة المجتمع تجاه (الفاشن) كانت غير مقبولة إلا أني تخطيتها من خلال القدرات التي أمتلكها والستايل الذي أقوم بعرضه إضافة إلى المكان الذي يتم من خلاله التصوير فالأمر هنا تعدا موضوع عرض الملابس وتم تجنب التركيز على البلوزة أو البنطلون".

وقالت شراب في حوارها مع "دنيا الوطن": "تم إنتاج أشياء يحبها الجميع وترضي كافة شرائح المجتمع دون تمييز فهذا الأمر جعل المجتمع يتقبل وجود فكرة (الفاشن والموديل) الذي لا يعارض القيم السائدة، فضلا عن الخروج من الأماكن التقليدية".











وأضافت" أن تجد ناس تحب وتفهم ما تقديمه، والتجديد في العروض التي تقدم والبعد قدر الإمكان عن التقليدي الذي ملَ الناس من النظر اليه، ودعم للأفكار التي يمكن أن تقدمها سواء للمكان أو اللبس أو عرض واستيعاب للأفكار واحتوائها والدعم المادي والنفسي فهذه صعوبات تواجه (الموديل) في قطاع غزة" بحسب شراب.



وبينت أن "الحرية وترك المجال للإبداع وخلق أفكار جديدة، وعدم اعتبار نفسك كرقم على (السوشيال ميديا) وأن تكون مؤثر يحمل مسؤولية جميعها أسباب تدفع للإبداع والتغيير والتجديد".



وأوضحت أن "العائلة والأصدقاء وحب الناس وحب العمل والدافعية عوامل تدفع (الموديل) للسير في طريق النجاح والتقدم الى الامام، والتعلم من الخطأ وعدم تكراره ومعرفة ما يعجب الجمهور وتوجيه الطاقات نحوه". وأضافت" أن تجد ناس تحب وتفهم ما تقديمه، والتجديد في العروض التي تقدم والبعد قدر الإمكان عن التقليدي الذي ملَ الناس من النظر اليه، ودعم للأفكار التي يمكن أن تقدمها سواء للمكان أو اللبس أو عرض واستيعاب للأفكار واحتوائها والدعم المادي والنفسي فهذه صعوبات تواجه (الموديل) في قطاع غزة" بحسب شراب.وبينت أن "الحرية وترك المجال للإبداع وخلق أفكار جديدة، وعدم اعتبار نفسك كرقم على (السوشيال ميديا) وأن تكون مؤثر يحمل مسؤولية جميعها أسباب تدفع للإبداع والتغيير والتجديد".وأوضحت أن "العائلة والأصدقاء وحب الناس وحب العمل والدافعية عوامل تدفع (الموديل) للسير في طريق النجاح والتقدم الى الامام، والتعلم من الخطأ وعدم تكراره ومعرفة ما يعجب الجمهور وتوجيه الطاقات نحوه".



