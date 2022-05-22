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غزة: رئيس جمعية البترول والغاز يكشف أسباب ارتفاع أسعار المحروقات بالقطاع

غزة: رئيس جمعية البترول والغاز يكشف أسباب ارتفاع أسعار المحروقات بالقطاع
توضيحية
خاص دنيا الوطن - هنادي أبو جبة
تحدث رئيس جمعية البترول والغاز في غزة، أحمد الحلو، حول الأسباب  التي أدت إلى ارتفاع أسعار البترول عن معدلها الطبيعي مقارنه بالسنوات الماضية.

وقال الحلو: إن "سعر لتر السولار يباع للمستهلك في المحطات ب 5.99 شيكل، وأسطوانة الغاز 12 كيلو ب 66 شيكل".

وأوضح في تصريحٍ خاص لـ"دنيا الوطن "، أن "السبب  وراء ارتفاع أسعار البترول والغاز هو الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتي تعتبر السبب الرئيس في تدهور الأوضاع بالعالم".

وأكد رئيس جمعية البترول والغاز أنّ "الوضع منتظم في دخول الوقود إلى القطاع ، ولا توجد أي أزمات تمنع دخوله".

ويُشار أن قطاع غزة  عاني من أزمة غاز الطهي خلال الأيام الماضية، وذلك بسبب إغلاق معبر رفح لمدة أسبوع بسبب عطلة عيد الفطر، إضافة لإغلاق معبر كرم أبو سالم بسبب ما يسمى "الأعياد اليهودية".

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