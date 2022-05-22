اشتباه بحالة ثانية.. الصحة الإسرائيلية تتخذ قراراً بشأن مرض "جدري القرود"





وبحسب التقارير الواردة من أوروبا، يبدو أن غالبية المرضى هم رجال من مثليي الجنس انتقلت إليهم العدوى خلال حفلات في غرب القارة.





ومع ذلك أكد الطاقم أن هذا المرض لا علاقة له بالميول الجنسي ولا يخص هذه الفئة فقط.





ويذكر أن أعراض المرض غالبا ما تكون طفيفة، ونادراً ما تصل إلى حد الإصابة الخطيرة وحالات الوفاة.





وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية أعلنت رسميًا، يوم السبت، عن إصابة الشخص الذي دخل مستشفى "إيخلوف"، أمس بمرض "جدري القرود".

وبحسب موقع (واللا) الإسرائيلي، فإنه وبعد انتهاء فحص العينة في مختبر معهد الأبحاث البيولوجية ثبتت إصابته.







وأفادت منظمة الصحة العالمية، بـ 92 حالة إصابة، مؤكدة بـ "جدري القردة"، واحتمال إصابة 28 آخرين، في 12 دولة في أنحاء العالم.





وقال مصدر في المنظمة الدولية انها بصدد بلورة توجيهات وتوصيات لدول العالم، حول سبل تقليص تفشي الفيروس المسبب للمرض.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، بأن الطاقم المكلف بالتعامل مع الأوبئة، التأم الليلة الفائتة، لبلورة توجيهات للجهاز الصحي حيال مرض "جدري القرود" في ظل اكتشاف أول إصابة بالفيروس لشاب ثلاثيني عاد مؤخراً من غرب أوروبا، حالته طفيفة.