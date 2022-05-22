شاهد.. السفير العمادي يزور عائلة الأسير محمد الحلبي

وسلم والد الأسير الحلبي رسالة خطية من عائلة الحلبي، فيها عدة مطالب وصفها بالعادلة، وجاءت الرسالة كالتالي:









"والد الأسير محمد الحلبي يبعث برسالة إلى سمو أمير قطر حفظه الله مساء اليوم السبت.. حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر حفظك الله ورعاك (أمير الإنسانية) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى لسموكم وللشعب القطري كل خير ونمو وازدهار ولسموكم الصحة والعافية حضرة صاحب السمو المفدى نحن أبناء الأسير المهندس محمد الحلبي والذي كان يعمل مديرا لمؤسسة انسانية world vision في غزة، تم اعتقاله عند عودته الى غزة من اجتماع عمل في القدس سنة 2016 وتم تعذيبه لمدة 52 يوما مما أفقده 50% من قدرته على السمع يريدونه الاعتراف على أي تهمة حتى يغتالوا العمل الانساني في قطاع غزة عُرض على 170 محكمة دون دليل وهي الاطول في التاريخ سبع سنوات واولاده محرومون من رؤيته لا لشيء بسبب عمله الانساني مع العائلات الفقيرة ومع مرضى السرطان ومع الصيادين والمزارعين ويعمل على دعم الاطفال نفسيا أراد الإسرائيليون اطباق الحصار على غزة من خلال اعتقاله حضرة صاحب السمو المفدى يا أمير الإنسانية، إن والدنا يتعرض لأسوا محاكمة في التاريخ وأطول محاكمة في التاريخ حضر معظم المحاكمات سفراء دول الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان، ورأوا بعينهم كيف يتم الاستهزاء بالقانون الدولي الانساني رأى كل الحضور كيف يتعرض والدنا أثناء المحاكمة للمماطلة والتزوير والتزييف وإحضار متخابر له سجل جنائي للشهادة في كل مرة يقولون فقدنا الملفات الأصلية للقضية لتزييف ملفات اخرى يريدون من والدنا الاعتراف على أي تهمة حتى لو كانت سخيفة لحفظ ماء وجه اسرائيل لأنهم كذبوا في هذه القضية نتمنى على سموكم بالوقوف معنا في محنتنا والعمل مع المجتمع الدولي لإطلاق سراح والدنا حفظك الله يا سمو الامير يا امير الانسانية من كل سوء وحفظ دولة قطر والشعب القطري من كل سوء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. أبناء الأسير المهندس / محمد خليل الحلبي".واستعرضت والدة الأسير الحلبي عن حجم المعاناة التي يعانيها ابنها محمد داخل السجن، حيث أن من خلال زيارتها له تبين وجود مضاعفات في الأذن ومعاناة مستمرة أسفل الظهر، علاوة على الحالة النفسية التي يمر بها، خاصة مع دخوله العام السابع دون أن يرى أبناءه الذين كبروا وهم ينتظرون عودته.وخلال الزيارة توقف الطفل عمرو الحلبي (١٣ عام) وتحدث أمام السفير القطري العمادي عن مطالبه بالإفراج عن الده محمد الذي حرم من احتضانه منذ ما يزيد عن 6 أعوام متواصلة؛ بسبب سياسة اسرائيل في تعذيب الأسرى نفسياً ومعنوياً.الجدير ذكره أن عائلة الحلبي استقبلت وفودًا دولية وعربية، للتضامن مع الأسير الحلبي، وذلك بعد أن حدد الاحتلال محكمة النطق بالحكم منتصف الشهر المقبل، بعد ان قامت الشاباك باعتقاله أثناء عودته لقطاع غزة في ١٦ حزيران/ يونيو ٢٠١٦م، بعد أن كان في لقاء عمل مع مؤسسة الرؤية العالمية، حيث يشغل محمد الحلبي (٤٤ عامًا) كمدير لعمليات المؤسسة في قطاع غزة.