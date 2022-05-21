شؤون فلسطينية

القططي: سيف القدس وضعت الاحتلال في مأزق كبير والكيان تفكك من الداخل

القططي: سيف القدس وضعت الاحتلال في مأزق كبير والكيان تفكك من الداخل
وليد القططي
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي وليد القططي، اليوم السبت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يحقق أي نصر على الأمة العربية والإسلامية بعد نكسة 1967.

وقال القططي، خلال كلمته بمهرجان الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين بمناسبة ذكرى الانتصار في معركة سيف القدس وتحرير جنوب لبنان تحت شعار "حتمًا عائدون": "إن ذلك كان واضحًا من خلال حروب المقاومة الفلسطينية واللبنانية التي هدمت الكيان الصهيوني وآخرها سيف القدس".

وأضاف القططي: "ذكرى سيف القدس بداية لمعركة وعد الآخرة التي نعيشها الآن، وعنوانها " يخربون بيتوهم بأيديهم وأيدي المؤمنين".

وتابع: "إننا نرى ذلك واقعًا ملموسًا من تزايد التناقضات الداخلية وتراجع الثقة بالجيش والقيادة الإسرائيلية وتلاشي الأيدلوجية الصهيونية، ومأزق النصر لا سيما بعد نكسة 1967".

وأشار  القططي إلى أن "هذا الجيش الذي يزعم أنه لا يقهر لم يحقق أي نصر على الأمة العربية والإسلامية".

وأوضح القططي أن "هذا المأزق الكبير والفشل "الإسرائيلي"، خلق مشكلة وجودية للكيان الصهيوني، مبينًا أنه أدى إلى تفكك الكيان الصهيوني من الداخل".

وشدد عضو المكتب السياسي للجهاد على أن "هذه المرحلة تستوجب تشكيل جبهة تحرير فلسطينية شعارها وحدة فلسطين (الأرض والشعب والقضية)، وهدفها تحرير كامل فلسطين وعودة كافة اللاجئين، ومرحلة وعد الآخرة في تشكيل جبهة تحرير عربية إسلامية عمودها الفقري محور المقاومة وحلف القدس وقضيتها فلسطين وقبلتها الأقصى وبوصلتها القدس".

وتابع القططي: "نحن كشعب فلسطيني وأمة عربية وإسلامية ومحور مقاومة بحاجة إلى الإيمان والوعي والعمل المخطط والفاعل، حتى ينتج عنه مشروع التحرير لوعد الآخرة وليتحقق النصر الكبير بزوال الكيان الصهيوني".

كما أكد عضو المكتب السياسي للجهاد أن "المقاومة هي الخيار الأكثر واقعية لتحرير فلسطين وأنها قدر مكتوب على الأمة والشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن هذا القدر قد اقترب من التحقق بإذن الله تعالى".

أخبار ذات صلة

إعلام الاحتلال يرجح أن تكون زيارة بايدن لـ&#34;إسرائيل&#34; نهاية الشهر

إعلام الاحتلال يرجح أن تكون زيارة بايدن لـ"إسرائيل" نهاية الشهر

قرعاوي: مقاومة شعبنا مستمرة متطورة وصولًا لانتفاضة شاملة تدحر الاحتلال

قرعاوي: مقاومة شعبنا مستمرة متطورة وصولًا لانتفاضة شاملة تدحر الاحتلال

من هي حركة &#34;كاخ&#34; الإسرائيلية التي رفعتها الولايات المتحدة عن قوائم الإرهاب؟

من هي حركة "كاخ" الإسرائيلية التي رفعتها الولايات المتحدة عن قوائم الإرهاب؟

باحثة: حكومة بينت تسعى لـ&#34;أسرلة&#34; المنهاج الفلسطيني وتحريفه وإفراغه من مضمونه الوطني بسياسة جديدة

باحثة: حكومة بينت تسعى لـ"أسرلة" المنهاج الفلسطيني وتحريفه وإفراغه من مضمونه الوطني بسياسة جديدة

جيش الاحتلال يعلن عن حركة طيران نشطة غدًا ناتجة عن تدريبات لسلاح الجو

جيش الاحتلال يعلن عن حركة طيران نشطة غدًا ناتجة عن تدريبات لسلاح الجو

رسميًأ.. إسرائيل تسجل أول إصابة بـ&#34;جدري القرود&#34;

رسميًأ.. إسرائيل تسجل أول إصابة بـ"جدري القرود"

هنية يهنئ مزهر بإتمام المؤتمر الثامن وانتخاب الأمين العام ونائبه

هنية يهنئ مزهر بإتمام المؤتمر الثامن وانتخاب الأمين العام ونائبه

&#34;الخارجية&#34; تطالب بعقوبات دولية رادعة لإجبار دولة الاحتلال على وقف إرهابها

"الخارجية" تطالب بعقوبات دولية رادعة لإجبار دولة الاحتلال على وقف إرهابها

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

القططي: سيف القدس وضعت الاحتلال في مأزق كبير والكيان تفكك من الداخل

القططي: سيف القدس وضعت الاحتلال في مأزق كبير والكيان تفكك من الداخل

قرعاوي: مقاومة شعبنا مستمرة متطورة وصولًا لانتفاضة شاملة تدحر الاحتلال

قرعاوي: مقاومة شعبنا مستمرة متطورة وصولًا لانتفاضة شاملة تدحر الاحتلال

بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين في بحر شمال غزة

بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين في بحر شمال غزة

إصابة شاب برصاص مستوطن خلال مناوشات بحي الشيخ جراح

إصابة شاب برصاص مستوطن خلال مناوشات بحي الشيخ جراح

والد الشهيد أمجد الفايد: لن يشفي غليل شعبنا إلا المقاومة حتى النصر

والد الشهيد أمجد الفايد: لن يشفي غليل شعبنا إلا المقاومة حتى النصر

الشيخ: قرار أميركا رفع &#34;كاخ&#34; عن قوائم الإرهاب مثير للاستهجان

الشيخ: قرار أميركا رفع "كاخ" عن قوائم الإرهاب مثير للاستهجان

مسؤول في حكومة &#34;بينيت&#34;: ريناوي زعبي لن تستقيل من الكنيست وستدعم التحالف

مسؤول في حكومة "بينيت": ريناوي زعبي لن تستقيل من الكنيست وستدعم التحالف

النضال الشعبي برفح تنظم ندوة سياسية بعنوان &#34;العودة حق مقدس&#34;

النضال الشعبي برفح تنظم ندوة سياسية بعنوان "العودة حق مقدس"

منوعات

شاهد كيف ردت آيتن عامر على تحدي أكرم حسني بـ&#34;ستو انا&#34;

شاهد كيف ردت آيتن عامر على تحدي أكرم حسني بـ"ستو انا"

شاهد: فنانة أمريكية تخضع لجلسة تصوير مع توت عنخ آمون

شاهد: فنانة أمريكية تخضع لجلسة تصوير مع توت عنخ آمون

شاهد: فوز العتيبي تحدث ضجة بعد وصف زوجها بكلمة غريبة

شاهد: فوز العتيبي تحدث ضجة بعد وصف زوجها بكلمة غريبة

شاهد كيف رد محمد رمضان على هجوم بشرى عليه

شاهد كيف رد محمد رمضان على هجوم بشرى عليه

شاهد: الجمهور يهاجم نانسي عجرم بسبب إطلالتها الأخيرة الصادمة

شاهد: الجمهور يهاجم نانسي عجرم بسبب إطلالتها الأخيرة الصادمة

شاهد: منى زكي تحدث ضجة بأول ظهور لها بعد فيلم &#34;أصحاب ولا أعز&#34;

شاهد: منى زكي تحدث ضجة بأول ظهور لها بعد فيلم "أصحاب ولا أعز"

بعد ظهورها بالبكيني.. شاهد كيف دافعت رهف القحطاني عن نفسها

بعد ظهورها بالبكيني.. شاهد كيف دافعت رهف القحطاني عن نفسها

بعد أزمتها الأخيرة.. ما آخر التطورات الصحية لأنغام؟

بعد أزمتها الأخيرة.. ما آخر التطورات الصحية لأنغام؟

شاهد: إلهام شاهين تدخل نوبة بكاء مؤثرة بسبب سمير غانم

شاهد: إلهام شاهين تدخل نوبة بكاء مؤثرة بسبب سمير غانم

للمرة الأولى.. بشرى تكشف سبب انسحابها من مهرجان الجونة السينمائي

للمرة الأولى.. بشرى تكشف سبب انسحابها من مهرجان الجونة السينمائي

عربي

الحوثيون: أسقطنا طائرة تجسس سعودية في حجة

الحوثيون: أسقطنا طائرة تجسس سعودية في حجة

الجزائر.. تحذيرات من ظاهرة بيع البطيخ الأحمر &#34;المفتوح&#34;

الجزائر.. تحذيرات من ظاهرة بيع البطيخ الأحمر "المفتوح"

السيسي يعلق على فكرة &#34;ستعيد مصر لأيام النبي يوسف&#34;

السيسي يعلق على فكرة "ستعيد مصر لأيام النبي يوسف"

كتلة &#34;التنمية والتحرير&#34; ترشّح نبيه بري لرئاسة المجلس النيابي اللبناني

كتلة "التنمية والتحرير" ترشّح نبيه بري لرئاسة المجلس النيابي اللبناني