شؤون فلسطينية

"الخارجية" تطالب بعقوبات دولية رادعة لإجبار دولة الاحتلال على وقف إرهابها

"الخارجية" تطالب بعقوبات دولية رادعة لإجبار دولة الاحتلال على وقف إرهابها
رام الله - دنيا الوطن
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين،اليوم السبت، إطلاق مستوطن الرصاص الحي باتجاه الشاب محمد اشتي في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة ما أدى إلى إصابته بجروح، واقدام قوات الاحتلال على قمع اهالي الحي بقنابل الصوت والغاز والاعتداء عليهم بالضرب.

واعتبرت الخارجية في بيان لها، مساء اليوم السبت، هذه الاعتداءات والجرائم جزءا مما تتعرض له المدينة المقدسة بأحيائها وبلداتها ومواطنيها ومقدساتها من عدوان متواصل في محاولة لكسر صمود المقدسيين، مؤكدة ضرورة تجريد المستوطنين من السلاح، لأنهم عصابات ارهاب منظم، ويتحركون بحرية في كل المواقع بحماية من جيش وشرطة الاحتلال.

وتابعت: "إن مجرد إطلاق النار من قبل مستوطن إرهابي يحمل السلاح على مدني فلسطيني في الشيخ جراح وبوجود الجيش والشرطة الإسرائيلية، بحد ذاته يصنف كعمل إرهابي، ومجرد السكوت عنه وعدم اعتقال مطلق النار ولو شكليا يؤكد تكامل الادوار بين جيش وشرطة الاحتلال وعناصر الارهاب اليهودي من المستوطنين."

وحملت الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاعتداءات وعن التصعيد الحاصل في ساحة الصراع، وتساءلت: "متى سيستيقظ العالم من غفوته التي طالت، وكأنه آثر أن يتم اتهامه بازدواجية المعايير وكيله بمكيالين بخصوص بقية الازمات الدولية وعلى رأسها الحق الفلسطيني، بدلا من تماسكه وتوفر الجرأة لأخذ نفس الإجراءات العقابية بحق دولة الاحتلال الإسرائيلي، التي تقمع وتقتل وتشرد وترهب وتدمر على مدار أكثر من خمسة عقود من الاحتلال المتواصل".

أخبار ذات صلة

بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين في بحر شمال غزة

بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين في بحر شمال غزة

إصابة شاب برصاص مستوطن خلال مناوشات بحي الشيخ جراح

إصابة شاب برصاص مستوطن خلال مناوشات بحي الشيخ جراح

والد الشهيد أمجد الفايد: لن يشفي غليل شعبنا إلا المقاومة حتى النصر

والد الشهيد أمجد الفايد: لن يشفي غليل شعبنا إلا المقاومة حتى النصر

الشيخ: قرار أميركا رفع &#34;كاخ&#34; عن قوائم الإرهاب مثير للاستهجان

الشيخ: قرار أميركا رفع "كاخ" عن قوائم الإرهاب مثير للاستهجان

الرئاسة تستنكر قرار الخارجية الأميركية إلغاء تصنيف حركة &#34;كاخ&#34; الإسرائيلية من قوائم الإرهاب

الرئاسة تستنكر قرار الخارجية الأميركية إلغاء تصنيف حركة "كاخ" الإسرائيلية من قوائم الإرهاب

مركزية &#34;فتح&#34; تناقش تطورات الأوضاع الميدانية واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية

مركزية "فتح" تناقش تطورات الأوضاع الميدانية واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية

مسؤول في حكومة &#34;بينيت&#34;: ريناوي زعبي لن تستقيل من الكنيست وستدعم التحالف

مسؤول في حكومة "بينيت": ريناوي زعبي لن تستقيل من الكنيست وستدعم التحالف

النضال الشعبي برفح تنظم ندوة سياسية بعنوان &#34;العودة حق مقدس&#34;

النضال الشعبي برفح تنظم ندوة سياسية بعنوان "العودة حق مقدس"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

والد الشهيد أمجد الفايد: لن يشفي غليل شعبنا إلا المقاومة حتى النصر

والد الشهيد أمجد الفايد: لن يشفي غليل شعبنا إلا المقاومة حتى النصر

النضال الشعبي برفح تنظم ندوة سياسية بعنوان &#34;العودة حق مقدس&#34;

النضال الشعبي برفح تنظم ندوة سياسية بعنوان "العودة حق مقدس"

تعيين فادي الأطرش مديرًا تنفيذيًا لمستشفى المطَّلع

تعيين فادي الأطرش مديرًا تنفيذيًا لمستشفى المطَّلع

&#34;التربية والتعليم&#34;: سنطبق مبادرة المؤسسات والفعاليات الوطنية لإنهاء إضراب المعلمين

"التربية والتعليم": سنطبق مبادرة المؤسسات والفعاليات الوطنية لإنهاء إضراب المعلمين

أبو زهري يدعو العرب لدعم الحقوق التعليمية والثقافية للشعب الفلسطيني

أبو زهري يدعو العرب لدعم الحقوق التعليمية والثقافية للشعب الفلسطيني

حواتمة يهنئ الجبهة الشعبية بانعقاد المؤتمر الوطني العام الثامن

حواتمة يهنئ الجبهة الشعبية بانعقاد المؤتمر الوطني العام الثامن

الأوقاف: فلسطين تحصد المركز الثاني في مسابقة تتارستان الدولية لحفظ القرآن الكريم

الأوقاف: فلسطين تحصد المركز الثاني في مسابقة تتارستان الدولية لحفظ القرآن الكريم

الديمقراطية تثمن إقرار مشروع قانون يجرم التطبيع في العراق

الديمقراطية تثمن إقرار مشروع قانون يجرم التطبيع في العراق

منوعات

شاهد كيف ردت آيتن عامر على تحدي أكرم حسني بـ&#34;ستو انا&#34;

شاهد كيف ردت آيتن عامر على تحدي أكرم حسني بـ"ستو انا"

شاهد: فنانة أمريكية تخضع لجلسة تصوير مع توت عنخ آمون

شاهد: فنانة أمريكية تخضع لجلسة تصوير مع توت عنخ آمون

شاهد: فوز العتيبي تحدث ضجة بعد وصف زوجها بكلمة غريبة

شاهد: فوز العتيبي تحدث ضجة بعد وصف زوجها بكلمة غريبة

شاهد كيف رد محمد رمضان على هجوم بشرى عليه

شاهد كيف رد محمد رمضان على هجوم بشرى عليه

شاهد: الجمهور يهاجم نانسي عجرم بسبب إطلالتها الأخيرة الصادمة

شاهد: الجمهور يهاجم نانسي عجرم بسبب إطلالتها الأخيرة الصادمة

شاهد: منى زكي تحدث ضجة بأول ظهور لها بعد فيلم &#34;أصحاب ولا أعز&#34;

شاهد: منى زكي تحدث ضجة بأول ظهور لها بعد فيلم "أصحاب ولا أعز"

بعد ظهورها بالبكيني.. شاهد كيف دافعت رهف القحطاني عن نفسها

بعد ظهورها بالبكيني.. شاهد كيف دافعت رهف القحطاني عن نفسها

بعد أزمتها الأخيرة.. ما آخر التطورات الصحية لأنغام؟

بعد أزمتها الأخيرة.. ما آخر التطورات الصحية لأنغام؟

شاهد: إلهام شاهين تدخل نوبة بكاء مؤثرة بسبب سمير غانم

شاهد: إلهام شاهين تدخل نوبة بكاء مؤثرة بسبب سمير غانم

للمرة الأولى.. بشرى تكشف سبب انسحابها من مهرجان الجونة السينمائي

للمرة الأولى.. بشرى تكشف سبب انسحابها من مهرجان الجونة السينمائي

عربي

الحوثيون: أسقطنا طائرة تجسس سعودية في حجة

الحوثيون: أسقطنا طائرة تجسس سعودية في حجة

الجزائر.. تحذيرات من ظاهرة بيع البطيخ الأحمر &#34;المفتوح&#34;

الجزائر.. تحذيرات من ظاهرة بيع البطيخ الأحمر "المفتوح"

السيسي يعلق على فكرة &#34;ستعيد مصر لأيام النبي يوسف&#34;

السيسي يعلق على فكرة "ستعيد مصر لأيام النبي يوسف"

كتلة &#34;التنمية والتحرير&#34; ترشّح نبيه بري لرئاسة المجلس النيابي اللبناني

كتلة "التنمية والتحرير" ترشّح نبيه بري لرئاسة المجلس النيابي اللبناني