والد الشهيد أمجد الفايد: لن يشفي غليل شعبنا إلا المقاومة حتى النصر

رام الله - دنيا الوطنأكد والد الشهيد المقاوم أمجد الفايد، اليوم السبت، أن المقاومة هي خيار الشعب الفلسطيني لتحرير أرضنا من الاحتلال الإسرائيلي.وقال وليد الفايد عقب استشهاد نجله أمجد (17 عاما) فجر اليوم خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين: "لن يشفي غليل الشعب الفلسطيني إلا المقاومة حتى النصر".وأشار إلى أن نجله كان دائم الحديث عن الشهداء ممن سبقوه، ولطالما تمنى أن ينال الشهادة.وبارتقاء الشهيد أمجد ارتفع عدد شهداء محافظة جنين منذ بداية العام الجاري 2022 إلى20 شهيداً، نفذ عدد منهم عمليات فدائية أدت لقتل جنود ومستوطنين.