شؤون فلسطينية

"الداخلية" بغزة تنشر إحصائية حركة منفذ بيت حانون خلال أسبوع

"الداخلية" بغزة تنشر إحصائية حركة منفذ بيت حانون خلال أسبوع
رام الله - دنيا الوطن
نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، صباح السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (15 وحتى 20 مايو 2022).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 9850 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 6722 وافداً.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 9649 مواطناً و130 أجنبياً، و71 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 6496 مواطناً، و145 أجنبياً، و76 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى خمس وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.

يشار أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.

أخبار ذات صلة

&#34;الداخلية&#34; بغزة تنشر إحصائية حركة منفذ بيت حانون خلال أسبوع

"الداخلية" بغزة تنشر إحصائية حركة منفذ بيت حانون خلال أسبوع

النضال الشعبي برفح تنظم ندوة سياسية بعنوان &#34;العودة حق مقدس&#34;

النضال الشعبي برفح تنظم ندوة سياسية بعنوان "العودة حق مقدس"

تعيين فادي الأطرش مديرًا تنفيذيًا لمستشفى المطَّلع

تعيين فادي الأطرش مديرًا تنفيذيًا لمستشفى المطَّلع

&#34;التربية والتعليم&#34;: سنطبق مبادرة المؤسسات والفعاليات الوطنية لإنهاء إضراب المعلمين

"التربية والتعليم": سنطبق مبادرة المؤسسات والفعاليات الوطنية لإنهاء إضراب المعلمين

أبو زهري يدعو العرب لدعم الحقوق التعليمية والثقافية للشعب الفلسطيني

أبو زهري يدعو العرب لدعم الحقوق التعليمية والثقافية للشعب الفلسطيني

فصائل لـ&#34;دنيا الوطن&#34;: تهديدات المستوطنين المتطرفين بشأن قبة الصخرة ومسيرة الأعلام لعبٌ بالنار

فصائل لـ"دنيا الوطن": تهديدات المستوطنين المتطرفين بشأن قبة الصخرة ومسيرة الأعلام لعبٌ بالنار

&#34;الصحة&#34; بغزة: لم نسجل أي حالات لجدري القردة في القطاع

"الصحة" بغزة: لم نسجل أي حالات لجدري القردة في القطاع

حواتمة يهنئ الجبهة الشعبية بانعقاد المؤتمر الوطني العام الثامن

حواتمة يهنئ الجبهة الشعبية بانعقاد المؤتمر الوطني العام الثامن

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الداخلية&#34; بغزة تنشر إحصائية حركة منفذ بيت حانون خلال أسبوع

"الداخلية" بغزة تنشر إحصائية حركة منفذ بيت حانون خلال أسبوع

&#34;الداخلية&#34; بغزة تنشر إحصائية حركة منفذ بيت حانون خلال أسبوع

"الداخلية" بغزة تنشر إحصائية حركة منفذ بيت حانون خلال أسبوع

النضال الشعبي برفح تنظم ندوة سياسية بعنوان &#34;العودة حق مقدس&#34;

النضال الشعبي برفح تنظم ندوة سياسية بعنوان "العودة حق مقدس"

حواتمة يهنئ الجبهة الشعبية بانعقاد المؤتمر الوطني العام الثامن

حواتمة يهنئ الجبهة الشعبية بانعقاد المؤتمر الوطني العام الثامن

الأوقاف: فلسطين تحصد المركز الثاني في مسابقة تتارستان الدولية لحفظ القرآن الكريم

الأوقاف: فلسطين تحصد المركز الثاني في مسابقة تتارستان الدولية لحفظ القرآن الكريم

الديمقراطية تثمن إقرار مشروع قانون يجرم التطبيع في العراق

الديمقراطية تثمن إقرار مشروع قانون يجرم التطبيع في العراق

&#34;التشريعي&#34; بغزة ترحب بمصادقة البرلمان الفنزويلي بالإجماع على بيان داعم للقضية الفلسطينية

"التشريعي" بغزة ترحب بمصادقة البرلمان الفنزويلي بالإجماع على بيان داعم للقضية الفلسطينية

بدران: الشهيد الفايد مثال لنموذج مخيم جنين الوحدوي

بدران: الشهيد الفايد مثال لنموذج مخيم جنين الوحدوي

منوعات

شاهد كيف ردت آيتن عامر على تحدي أكرم حسني بـ&#34;ستو انا&#34;

شاهد كيف ردت آيتن عامر على تحدي أكرم حسني بـ"ستو انا"

شاهد: فنانة أمريكية تخضع لجلسة تصوير مع توت عنخ آمون

شاهد: فنانة أمريكية تخضع لجلسة تصوير مع توت عنخ آمون

شاهد: فوز العتيبي تحدث ضجة بعد وصف زوجها بكلمة غريبة

شاهد: فوز العتيبي تحدث ضجة بعد وصف زوجها بكلمة غريبة

شاهد كيف رد محمد رمضان على هجوم بشرى عليه

شاهد كيف رد محمد رمضان على هجوم بشرى عليه

شاهد: الجمهور يهاجم نانسي عجرم بسبب إطلالتها الأخيرة الصادمة

شاهد: الجمهور يهاجم نانسي عجرم بسبب إطلالتها الأخيرة الصادمة

شاهد: منى زكي تحدث ضجة بأول ظهور لها بعد فيلم &#34;أصحاب ولا أعز&#34;

شاهد: منى زكي تحدث ضجة بأول ظهور لها بعد فيلم "أصحاب ولا أعز"

بعد ظهورها بالبكيني.. شاهد كيف دافعت رهف القحطاني عن نفسها

بعد ظهورها بالبكيني.. شاهد كيف دافعت رهف القحطاني عن نفسها

بعد أزمتها الأخيرة.. ما آخر التطورات الصحية لأنغام؟

بعد أزمتها الأخيرة.. ما آخر التطورات الصحية لأنغام؟

شاهد: إلهام شاهين تدخل نوبة بكاء مؤثرة بسبب سمير غانم

شاهد: إلهام شاهين تدخل نوبة بكاء مؤثرة بسبب سمير غانم

للمرة الأولى.. بشرى تكشف سبب انسحابها من مهرجان الجونة السينمائي

للمرة الأولى.. بشرى تكشف سبب انسحابها من مهرجان الجونة السينمائي

عربي

الحوثيون: أسقطنا طائرة تجسس سعودية في حجة

الحوثيون: أسقطنا طائرة تجسس سعودية في حجة

الجزائر.. تحذيرات من ظاهرة بيع البطيخ الأحمر &#34;المفتوح&#34;

الجزائر.. تحذيرات من ظاهرة بيع البطيخ الأحمر "المفتوح"

السيسي يعلق على فكرة &#34;ستعيد مصر لأيام النبي يوسف&#34;

السيسي يعلق على فكرة "ستعيد مصر لأيام النبي يوسف"

كتلة &#34;التنمية والتحرير&#34; ترشّح نبيه بري لرئاسة المجلس النيابي اللبناني

كتلة "التنمية والتحرير" ترشّح نبيه بري لرئاسة المجلس النيابي اللبناني