تعيين فادي الأطرش مديرًا تنفيذيًا لمستشفى المطَّلع



وقد شغل الأطرش منصب المدير العام بالإنابة لمدة تسعة شهور، وقبل ذلك كان رئيساً لقسم العلاج الإشعاعي للمستشفى.



وقالت السيدة زيجليندي فايبرينر ممثلة الاتحاد اللوثري العالمي في فلسطين:"نحن سعداء بهذا التعيين، إن الدكتور فادي يضيف قدرات وخبرات عالية للمستشفى بالإضافة للرؤيا القوية المقنعة حول مستشفى المطلع كجزء لا يتجزأ من النظام الصحي الفلسطيني".



وأشارت السيدة ماريا ايمونم رئيسة الخدمة العالمية للاتحاد اللوثري إلى أن "الاتحاد اللوثري واثق من أن المدير الجديد سيستمر في قيادة المستشفى لتحقيق مهامه خلال السنوات القادمة".



ويقدم مستشفى المطلع رعاية متخصصة غير متوفرة في المستشفيات الأخرى في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك العلاج الإشعاعي لمرضى السرطان وغسيل الكلى للأطفال.



رام الله - دنيا الوطنأعلن الاتحاد اللوثري العالمي، اليوم السبت، عن تعيين فادي الأطرش في منصب المدير التنفيذي العام لمستشفى المطلع التابع للاتحاد.