شؤون فلسطينية

"التربية والتعليم": سنطبق مبادرة المؤسسات والفعاليات الوطنية لإنهاء إضراب المعلمين

"التربية والتعليم": سنطبق مبادرة المؤسسات والفعاليات الوطنية لإنهاء إضراب المعلمين
إضراب المعلمين
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، في بيانٍ صحفي، اليوم السبت: "إنه واستنادا إلى إعلان رئيس الوزراء بالموافقة على مبادرة المؤسسات والفعاليات الوطنية والمجتمعية والتربوية والأهلية والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، فإن الوزارة ستباشر العمل مع جميع الشركاء ذوي العلاقة من أجل تطبيق بنودها".

ودعا الوزير عورتاني في بيان على صحفة الوزارة على موقع فيسبوك جميع المعلمين والمعلمات للعودة إلى مدارسهم وانتظام المسيرة التعليمية كالمعتاد.

يشار إلى أن آلاف المعلمين الفلسطينيين يخوضون منذ ما يزيد عن شهرين إضرابا جزئيا أنهاه الاتحاد العام للمعلمين في الرابع عشر من نيسان/ أبريل الماضي، باتفاق مع وزارة التربية والتعليم والحكومة الفلسطينية، فيما اعتبر المستمرون في الإضراب أنه لم يحقق المطالب المرجوة.

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