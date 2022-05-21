الرئيس الإيراني یزور مسقط الإثنين

رام الله - دنيا الوطنیزور الرئیس الإيراني إبراهیم رئيسي، العاصمة العمانية مسقط، یوم الإثنین، علی رأس وفد رفیع المستوی تلبیة لدعوة السلطان العماني، هیثم بن طارق آل سعید.وتأتي زیارة رئيسي استمراراً لدبلوماسیة الجوار وتعزیزاً للعلاقات الاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة.ومن أهم برامج زیارة رئيسي التي تستمر یوماً واحداً، الاجتماع رسمیاً في قصر العلم واللقاء الثنائي مع السلطان العماني هیثم بن طارق ال سعید وتوقیع وثائق التعاون واللقاء مع الرعایا الإیرانیین، بالإضافة إلی التجار والناشطین الاقتصادیین العمانيين.وتعتبر زیارة رئیسي إلی مسقط أول زیارة لرئیس الجمهوریة الإیرانية خلال عهد السلطان العماني الجدید والزیارة الدولیة الخامسة له خلال فترة رئاسته التي تبلغ 9 أشهر.وزار وفد یتکوّن من 50 عضواً من التجار والناشطین الاقتصادیین خلال الأسبوع الماضي هذا البلد.وفی هذا السیاق، قال السفیر الإيراني لدی سلطنة عمان، علي نجفي في تغریدة له في تويتر عشیة زیارة رئیسي إلی مسقط، إنّ "سياسة حسن الجوار مع سلطنة عمان وتنمیة العلاقات الاقتصادیة معها أولوية"، بحسب قناة الميادين.وكانت الرئاسة الإيرانية أكدت في شباط/فبراير تلقي رئيسي دعوة من السلطان هيثم لزيارة عمان، وذلك على هامش استقباله في طهران وزير خارجية السلطنة بدر بن حمد البوسعيدي.