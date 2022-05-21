دولي

الرئيس الإيراني یزور مسقط الإثنين

الرئيس الإيراني یزور مسقط الإثنين
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
رام الله - دنيا الوطن
یزور الرئیس الإيراني إبراهیم رئيسي، العاصمة العمانية مسقط، یوم الإثنین، علی رأس وفد رفیع المستوی تلبیة لدعوة السلطان العماني، هیثم بن طارق آل سعید.

وتأتي زیارة رئيسي استمراراً لدبلوماسیة الجوار وتعزیزاً للعلاقات الاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة.

ومن أهم برامج زیارة رئيسي التي تستمر یوماً واحداً، الاجتماع رسمیاً في قصر العلم  واللقاء الثنائي مع السلطان العماني هیثم بن طارق ال سعید وتوقیع وثائق التعاون واللقاء مع الرعایا الإیرانیین، بالإضافة إلی التجار والناشطین الاقتصادیین العمانيين.

وتعتبر زیارة رئیسي إلی مسقط أول زیارة لرئیس الجمهوریة الإیرانية خلال عهد السلطان العماني الجدید والزیارة الدولیة الخامسة له خلال فترة رئاسته التي تبلغ 9 أشهر.

وزار وفد یتکوّن من 50 عضواً من التجار والناشطین الاقتصادیین خلال الأسبوع الماضي هذا البلد.

وفی هذا السیاق، قال السفیر الإيراني لدی سلطنة عمان، علي نجفي في تغریدة له في تويتر  عشیة زیارة رئیسي إلی مسقط، إنّ "سياسة حسن الجوار مع سلطنة عمان وتنمیة العلاقات الاقتصادیة معها  أولوية"، بحسب قناة الميادين.

وكانت الرئاسة الإيرانية أكدت في شباط/فبراير تلقي رئيسي دعوة من السلطان هيثم لزيارة عمان، وذلك على هامش استقباله في طهران وزير خارجية السلطنة بدر بن حمد البوسعيدي.

أخبار ذات صلة

بايدن ويون يعتزمان تعزيز التعاون العسكري لمواجهة &#34;تهديد&#34; بيونغ يانغ

بايدن ويون يعتزمان تعزيز التعاون العسكري لمواجهة "تهديد" بيونغ يانغ

وقف إمداد الغاز الروسي عن فنلندا لامتناعها عن الدفع بالروبل

وقف إمداد الغاز الروسي عن فنلندا لامتناعها عن الدفع بالروبل

بايدن و962 أمريكيًا ممنوعون من دخول روسيا

بايدن و962 أمريكيًا ممنوعون من دخول روسيا

بسبب &#34;جدري القردة&#34;.. طاقم من وزارة الصحة الإسرائيلية يجتمع اليوم

بسبب "جدري القردة".. طاقم من وزارة الصحة الإسرائيلية يجتمع اليوم

بعد انسحابها من الحكومة.. بينت يلتقي ريناوي زعبي الأحد

بعد انسحابها من الحكومة.. بينت يلتقي ريناوي زعبي الأحد

مجموعة السّبع تدعم سيولة أوكرانيا بقيمة 19.8 مليار دولار

مجموعة السّبع تدعم سيولة أوكرانيا بقيمة 19.8 مليار دولار

أمريكا تحث لبنان على تشكيل حكومة &#34;تستعيد ثقة العالم&#34;

أمريكا تحث لبنان على تشكيل حكومة "تستعيد ثقة العالم"

&#34;الدفاع الروسية&#34; تعلن سيطرتها الكاملة على &#34;آزوفستال&#34; وتحرير كامل ماريوبل

"الدفاع الروسية" تعلن سيطرتها الكاملة على "آزوفستال" وتحرير كامل ماريوبل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حواتمة يهنئ الجبهة الشعبية بانعقاد المؤتمر الوطني العام الثامن

حواتمة يهنئ الجبهة الشعبية بانعقاد المؤتمر الوطني العام الثامن

الأوقاف: فلسطين تحصد المركز الثاني في مسابقة تتارستان الدولية لحفظ القرآن الكريم

الأوقاف: فلسطين تحصد المركز الثاني في مسابقة تتارستان الدولية لحفظ القرآن الكريم

الديمقراطية تثمن إقرار مشروع قانون يجرم التطبيع في العراق

الديمقراطية تثمن إقرار مشروع قانون يجرم التطبيع في العراق

&#34;التشريعي&#34; بغزة ترحب بمصادقة البرلمان الفنزويلي بالإجماع على بيان داعم للقضية الفلسطينية

"التشريعي" بغزة ترحب بمصادقة البرلمان الفنزويلي بالإجماع على بيان داعم للقضية الفلسطينية

بدران: الشهيد الفايد مثال لنموذج مخيم جنين الوحدوي

بدران: الشهيد الفايد مثال لنموذج مخيم جنين الوحدوي

&#34;فلسطين في عيون مغاربية&#34;.. كتاب جديد للأمين العام للجبهة الديمقراطية نايف حواتمة

"فلسطين في عيون مغاربية".. كتاب جديد للأمين العام للجبهة الديمقراطية نايف حواتمة

قوات الاحتلال تعتقل أربعة شبان من مخيم قلنديا

قوات الاحتلال تعتقل أربعة شبان من مخيم قلنديا

المطران حنا: يحق لشعبنا الفلسطيني أن يعيش بحرية مثل باقي شعوب العالم

المطران حنا: يحق لشعبنا الفلسطيني أن يعيش بحرية مثل باقي شعوب العالم

منوعات

شاهد كيف ردت آيتن عامر على تحدي أكرم حسني بـ&#34;ستو انا&#34;

شاهد كيف ردت آيتن عامر على تحدي أكرم حسني بـ"ستو انا"

شاهد: فنانة أمريكية تخضع لجلسة تصوير مع توت عنخ آمون

شاهد: فنانة أمريكية تخضع لجلسة تصوير مع توت عنخ آمون

شاهد: فوز العتيبي تحدث ضجة بعد وصف زوجها بكلمة غريبة

شاهد: فوز العتيبي تحدث ضجة بعد وصف زوجها بكلمة غريبة

شاهد كيف رد محمد رمضان على هجوم بشرى عليه

شاهد كيف رد محمد رمضان على هجوم بشرى عليه

شاهد: الجمهور يهاجم نانسي عجرم بسبب إطلالتها الأخيرة الصادمة

شاهد: الجمهور يهاجم نانسي عجرم بسبب إطلالتها الأخيرة الصادمة

شاهد: منى زكي تحدث ضجة بأول ظهور لها بعد فيلم &#34;أصحاب ولا أعز&#34;

شاهد: منى زكي تحدث ضجة بأول ظهور لها بعد فيلم "أصحاب ولا أعز"

بعد ظهورها بالبكيني.. شاهد كيف دافعت رهف القحطاني عن نفسها

بعد ظهورها بالبكيني.. شاهد كيف دافعت رهف القحطاني عن نفسها

بعد أزمتها الأخيرة.. ما آخر التطورات الصحية لأنغام؟

بعد أزمتها الأخيرة.. ما آخر التطورات الصحية لأنغام؟

شاهد: إلهام شاهين تدخل نوبة بكاء مؤثرة بسبب سمير غانم

شاهد: إلهام شاهين تدخل نوبة بكاء مؤثرة بسبب سمير غانم

للمرة الأولى.. بشرى تكشف سبب انسحابها من مهرجان الجونة السينمائي

للمرة الأولى.. بشرى تكشف سبب انسحابها من مهرجان الجونة السينمائي

عربي

الحوثيون: أسقطنا طائرة تجسس سعودية في حجة

الحوثيون: أسقطنا طائرة تجسس سعودية في حجة

الجزائر.. تحذيرات من ظاهرة بيع البطيخ الأحمر &#34;المفتوح&#34;

الجزائر.. تحذيرات من ظاهرة بيع البطيخ الأحمر "المفتوح"

السيسي يعلق على فكرة &#34;ستعيد مصر لأيام النبي يوسف&#34;

السيسي يعلق على فكرة "ستعيد مصر لأيام النبي يوسف"

كتلة &#34;التنمية والتحرير&#34; ترشّح نبيه بري لرئاسة المجلس النيابي اللبناني

كتلة "التنمية والتحرير" ترشّح نبيه بري لرئاسة المجلس النيابي اللبناني