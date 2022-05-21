الحوثيون: أسقطنا طائرة تجسس سعودية في حجة

رام الله - دنيا الوطنأعلن المتحدث باسم القوات التابعة للحوثي يحيى سريع، اليوم الأحد، إسقاط طائرة تجسس مسلحة نوع كاريال تركية الصنع تابعة لسلاح الجو السعودي "أثناء قيامها بخرق الهدنة وتنفيذ مهام عدائية في أجواء منطقة حيران في محافظة حجة".ولفت سريع، في تغريدة عبر حسابه في تويتر، إلى أنّ "العملية تمت باستهداف صاروخ أرض جو محلي الصنع لم يكشف عنه بعد"، مؤكداً أنّ القوات المسلحة حاضرة وجاهزة للرد على "أي خرق أو اعتداء" من قبل قوى العدوان.وشدد المتحدث على أنّ "مثل هذه الاعتداءات تؤكد عدم التزام وجدية قوى العدوان بالهدنة وإحلال عملية السلام".وقال المتحدث باسم قوات جماعة الحوثي يحيى سريع، في 7 أيار /مايو إنّ "شعبنا أمام لحظات فارقة في التاريخ فإمّا أن يظهر العدو جديته في الهدنة، أو أن ينكث كما هي عادته".وأضاف سريع، خلال زيارته لقيادات عسكرية للمرابطين في جبهات الجوبة والبلق، والخطوط الأمامية في مأرب أنّ "تحالف العدوان بدأ يتنصل من تنفيذ الهدنة بشكلها المطلوب، وأظهر وجهه الحقيقي المتسم بالمراوغة والمكر والخداع والإجرام".