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السيسي يعلق على فكرة "ستعيد مصر لأيام النبي يوسف"

السيسي يعلق على فكرة "ستعيد مصر لأيام النبي يوسف"
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
رام الله - دنيا الوطن
تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن فكرة في مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي، "ستعيدنا لأيام النبي يوسف".

وخلال افتتاح مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي، أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "فكرة الصوامع المجففات التي تم عملها بمشروع مستقبل، ستعيدنا لأيام سيدنا يوسف..ليه كان ساب القمح في سنابله، لأن هو لو كان عمله حصاد وكان القمح زي ما هو موجود ميستحملش 3 سنين، والذرة بالرطوبة الموجودة لا تستحمل تلك الفترة".

وأضاف السيسي: "الدول المتقدمة اللي بتدينا ذرة بتجففه وتديهولنا مجفف عشان يتحمل عملية التصدير والتخزين، المجففات هدفها إدخال قيمة في استخدام الذرة"، لافتا إلى أن "ما تم إنجازه من مشروعات خلال السنوات الماضية جاء بناء على دراسات وعمل لجان من كبار المتخصصين وأساتذة الجامعات"، نقلا عن القاهرة 24.

وأكمل: "هنقدر نوفر تقاوي للزراعة تكفي طلب القمح، ويهمني الفلاح يستفيد..هنقدر نوفر للفلاح التقاوي المطلوبة اللي تحقق إنتاجية كويسة لفلاح ولينا"، مشددا على "ضرورة تذليل كافة المعوقات التي تواجه المزارعين".

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