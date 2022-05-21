عربي

كتلة "التنمية والتحرير" ترشّح نبيه بري لرئاسة المجلس النيابي اللبناني

كتلة "التنمية والتحرير" ترشّح نبيه بري لرئاسة المجلس النيابي اللبناني
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت كتلة "التنمية والتحرير" ترشيح رئيسها نبيه بري لرئاسة المجلس النيابي اللبناني، "آملين من جميع النواب تأييد هذا الترشيح والعمل له".

وترأّس رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة الاجتماع الأوّل لكتلة "التنمية والتحرير" النيابية، بحضور كافّة أعضائها.

وبعد الاجتماع أصدرت الكتلة بياناً توجّه فيه النائب أيوب حميد بالتهنئة إلى اللبنانيين بعيد المقاومة والتحرير، وقال: "في الشأن المتصل بالانتخابات النيابية، تتوجّه الكتلة بتحية اعتزاز وتقدير لكافة الناخبين الذين اقترعوا لمرشحي الكتلة في كافة الدوائر الانتخابية وللمرشحين على اللوائح الحليفة في لبنان والخارج".

وأكّد بيان الكتلة أنّ "المشاركة الواسعة في هذا الاستحقاق وتحويله إلى استحقاق وطني دستوري بأرقى أشكال حرية التعبير والتنافس الديمقراطي، ما هو إلا تعبير صادق عن وعي أهلنا ووفائهم والتزامهم الراسخ وتمسكهم بالثوابت الوطنية"، نقلا عن قناة الميادين. 

وشدّد البيان أنّ على الكتلة "الانحياز التام في كافة مواقفها وعملها التشريعي والسياسي والشعبي إلى جانب صون حقوق اللبنانيين بكلّ ما يعزز أمنهم المعيشي والاقتصادي والاجتماعي وجنى أعمارهم من ودائع في المصارف وعدم القبول بأي مساس بها تحت أي عنوان من العناوين".

وحول الوضع اللبناني، أشارت الكتلة في بيانها إلى "تبنّيها لخارطة الطريق" التي تضمّنتها الرسالة الأخيرة التي توجه بها رئيس الكتلة نبيه بري، وأنها تعتبرها "دعوة مفتوحة لكافة الكتل الزميلة وللزملاء والزميلات النواب جميعاً للحوار تحت قبة البرلمان، لمقاربة كافة القضايا والعناوين المتصلة بإيجاد الحلول الناجعة لإنقاذ لبنان"، مؤكّدةً أنّ "الحوار وحده حول كل تلك العناوين يمثل مدخلاً حقيقياً للإنقاذ".

وشدّدت الكتلة على ضرورة "قيام حكومة تصريف الأعمال بواجباتها في المرحلة الانتقالية ومتابعة الملفات التي تهمّ الناس ومشاكلهم الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما ضبط التفلّت في سعر صرف الدولار الأميركي وردع المضاربات به وتأمين المحروقات والخبز وغيرها".

أخبار ذات صلة

الحوثيون: أسقطنا طائرة تجسس سعودية في حجة

الحوثيون: أسقطنا طائرة تجسس سعودية في حجة

الجزائر.. تحذيرات من ظاهرة بيع البطيخ الأحمر &#34;المفتوح&#34;

الجزائر.. تحذيرات من ظاهرة بيع البطيخ الأحمر "المفتوح"

السيسي يعلق على فكرة &#34;ستعيد مصر لأيام النبي يوسف&#34;

السيسي يعلق على فكرة "ستعيد مصر لأيام النبي يوسف"

القوات المصرية تحبط عملية &#34;انتحارية&#34; في سيناء ومقتل منفذها

القوات المصرية تحبط عملية "انتحارية" في سيناء ومقتل منفذها

&#34;بن سلمان&#34; يتلقى اتصالاً هاتفياً من ماكرون.. ما السبب؟

"بن سلمان" يتلقى اتصالاً هاتفياً من ماكرون.. ما السبب؟

أمير قطر يُعرب عن استعداد بلاده للوساطة بين إيران وأوروبا وأمريكا

أمير قطر يُعرب عن استعداد بلاده للوساطة بين إيران وأوروبا وأمريكا

مقتل ثلاثة أشخاص في عدوان إسرائيلي جديد على سوريا

مقتل ثلاثة أشخاص في عدوان إسرائيلي جديد على سوريا

سوريا: عدوان إسرائيلي بالصواريخ على ريف دمشق

سوريا: عدوان إسرائيلي بالصواريخ على ريف دمشق

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حواتمة يهنئ الجبهة الشعبية بانعقاد المؤتمر الوطني العام الثامن

حواتمة يهنئ الجبهة الشعبية بانعقاد المؤتمر الوطني العام الثامن

الأوقاف: فلسطين تحصد المركز الثاني في مسابقة تتارستان الدولية لحفظ القرآن الكريم

الأوقاف: فلسطين تحصد المركز الثاني في مسابقة تتارستان الدولية لحفظ القرآن الكريم

الديمقراطية تثمن إقرار مشروع قانون يجرم التطبيع في العراق

الديمقراطية تثمن إقرار مشروع قانون يجرم التطبيع في العراق

&#34;التشريعي&#34; بغزة ترحب بمصادقة البرلمان الفنزويلي بالإجماع على بيان داعم للقضية الفلسطينية

"التشريعي" بغزة ترحب بمصادقة البرلمان الفنزويلي بالإجماع على بيان داعم للقضية الفلسطينية

بدران: الشهيد الفايد مثال لنموذج مخيم جنين الوحدوي

بدران: الشهيد الفايد مثال لنموذج مخيم جنين الوحدوي

&#34;فلسطين في عيون مغاربية&#34;.. كتاب جديد للأمين العام للجبهة الديمقراطية نايف حواتمة

"فلسطين في عيون مغاربية".. كتاب جديد للأمين العام للجبهة الديمقراطية نايف حواتمة

قوات الاحتلال تعتقل أربعة شبان من مخيم قلنديا

قوات الاحتلال تعتقل أربعة شبان من مخيم قلنديا

المطران حنا: يحق لشعبنا الفلسطيني أن يعيش بحرية مثل باقي شعوب العالم

المطران حنا: يحق لشعبنا الفلسطيني أن يعيش بحرية مثل باقي شعوب العالم

منوعات

شاهد كيف ردت آيتن عامر على تحدي أكرم حسني بـ&#34;ستو انا&#34;

شاهد كيف ردت آيتن عامر على تحدي أكرم حسني بـ"ستو انا"

شاهد: فنانة أمريكية تخضع لجلسة تصوير مع توت عنخ آمون

شاهد: فنانة أمريكية تخضع لجلسة تصوير مع توت عنخ آمون

شاهد: فوز العتيبي تحدث ضجة بعد وصف زوجها بكلمة غريبة

شاهد: فوز العتيبي تحدث ضجة بعد وصف زوجها بكلمة غريبة

شاهد كيف رد محمد رمضان على هجوم بشرى عليه

شاهد كيف رد محمد رمضان على هجوم بشرى عليه

شاهد: الجمهور يهاجم نانسي عجرم بسبب إطلالتها الأخيرة الصادمة

شاهد: الجمهور يهاجم نانسي عجرم بسبب إطلالتها الأخيرة الصادمة

شاهد: منى زكي تحدث ضجة بأول ظهور لها بعد فيلم &#34;أصحاب ولا أعز&#34;

شاهد: منى زكي تحدث ضجة بأول ظهور لها بعد فيلم "أصحاب ولا أعز"

بعد ظهورها بالبكيني.. شاهد كيف دافعت رهف القحطاني عن نفسها

بعد ظهورها بالبكيني.. شاهد كيف دافعت رهف القحطاني عن نفسها

بعد أزمتها الأخيرة.. ما آخر التطورات الصحية لأنغام؟

بعد أزمتها الأخيرة.. ما آخر التطورات الصحية لأنغام؟

شاهد: إلهام شاهين تدخل نوبة بكاء مؤثرة بسبب سمير غانم

شاهد: إلهام شاهين تدخل نوبة بكاء مؤثرة بسبب سمير غانم

للمرة الأولى.. بشرى تكشف سبب انسحابها من مهرجان الجونة السينمائي

للمرة الأولى.. بشرى تكشف سبب انسحابها من مهرجان الجونة السينمائي

عربي

الحوثيون: أسقطنا طائرة تجسس سعودية في حجة

الحوثيون: أسقطنا طائرة تجسس سعودية في حجة

الجزائر.. تحذيرات من ظاهرة بيع البطيخ الأحمر &#34;المفتوح&#34;

الجزائر.. تحذيرات من ظاهرة بيع البطيخ الأحمر "المفتوح"

السيسي يعلق على فكرة &#34;ستعيد مصر لأيام النبي يوسف&#34;

السيسي يعلق على فكرة "ستعيد مصر لأيام النبي يوسف"

كتلة &#34;التنمية والتحرير&#34; ترشّح نبيه بري لرئاسة المجلس النيابي اللبناني

كتلة "التنمية والتحرير" ترشّح نبيه بري لرئاسة المجلس النيابي اللبناني