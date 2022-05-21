الأوقاف: فلسطين تحصد المركز الثاني في مسابقة تتارستان الدولية لحفظ القرآن الكريم

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عن فوز الحافظة لكتاب الله كاملاً إسراء محمد عصام مفلح صلاح بالمرتبة الثانية في مسابقة تتارستان الدولية لحفظ القرآن الكريم والمنعقدة في قازان عاصمة جمهورية تتارستان بمشاركة أكثر من 50 متسابق ومتسابقة من دول أسيا وأفريقيا.وبين وزير الأوقاف والشؤون الدينية حاتم البكري، أن هذا الفوز يضاف إلى سلسلة من النجاحات التي حققتها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حيث سبق لها أن فازت بمواقع متقدمة في مسابقات دولية سابقة.وأشارت إلى أن وزارة الأوقاف تولي اهتمامًا كبيراً لمراكز تحفيظ القرآن المنتشرة في فلسطين، والتي يزيد عددها على ألف مركز في المحافظات المختلفة، وذلك انطلاقاً من حرصها على إيجاد جيل حافظ لكتاب الله يحمل رسالة الإسلام.وأهدى البكري هذا الفوز إلى الرئيس محمود عباس حفظه الله، رئيس دولة فلسطين تقديراً لدعمه المتواصل للنشاط الديني في فلسطين، وخاصة رعايته الكاملة لحفظة كتاب الله سبحانه وتعالى.