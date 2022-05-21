الديمقراطية تثمن إقرار مشروع قانون يجرم التطبيع في العراق

رام الله - دنيا الوطنثمنت دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إقرار مشروع قانون في العراق يجرم التطبيع مع دولة الإحتلال الإسرائيلية، الذي يهدف إلى منع إختراق "العدو الإسرائيلي" الساحات العراقية، ومعاقبة أي فرد يحاول الترويج للتطبيع أو التواصل والإتصال بدولة الإحتلال الإسرائيلية.وأشارت دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن "مشروع قانون تجريم التطبيع جاء بعد إستهداف مقر الموساد الإسرائيلي في أربيل، ومحاولة العدو الإسرائيلي التغلغل داخل العراق لإثارة الفتن بين الشعب العراقي الشقيق".وأكدت أن "مشروع هذا القانون يؤكد على وحدة الشعب الفلسطيني والعراقي في مواجهة دولة الإحتلال الإسرائيلية، التي تمارس كل أشكال الإجرام بحق الشعوب العربية الحرة، والمناضلة من أجل التخلص من الإستعمار".ودعت دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين "البرلمان العراقي للإسراع بإقرار هذا القانون والتصويت عليه، بعيدا عن التجاذبات الداخلية، والتركيز على أن دولة الإحتلال الإسرائيلية عدوة للشعوب العربية ومحتلة لأراضيها".