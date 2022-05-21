عاجل

  • ‏الصحة بغزة: لم تسجل أي حالات لجدري القردة ولدينا خطط لمواجهته في قطاع غزة

  • هيئة الأسرى: ستعقد غداً الأحد جلسة النطق بالحكم بحق أسرى نفق الحرية والأسرى المساعدين لهم في ‏محكمه الناصرة

شؤون فلسطينية

"المطران حنا": الوضع في القدس يزداد خطورة

"المطران حنا": الوضع في القدس يزداد خطورة
المطران حنا
رام الله - دنيا الوطن
قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم السبت: إن "الوضع في مدينة القدس يزداد خطورة والسياسات الاحتلالية تزداد شراسة وإمعانا في طمس معالم مدينتنا واستهداف أبناءنا والنيل من مقدساتنا والاحياء المقدسية لا سيما البلدة القديمة والشيخ جراح وسلوان وجبل المكبر وغيرها من الاحياء المقدسية".

وأضاف المطران حنا: "المقدسيون يعاملون كالغرباء في مدينتهم ويراد لهم أن يتحولوا إلى ضيوف وعابري سبيل في عاصمتهم الروحية والوطنية".

وتابع: "المستوطنون يجولون ويصولون بمسيراتهم ومناسباتهم واعيادهم بشكل استفزازي مقتحمين المقدسات ومستفزين الفلسطينيين الذين يدافعون عن مدينتهم باسم الامة كلها ويقفون في الخطوط الأمامية دفاعا عن أقدس بقعة في هذا العالم اختارها الله لكي تكون مكان تجسد محبته نحو البشر".

أخبار ذات صلة

حواتمة يهنئ الجبهة الشعبية بانعقاد المؤتمر الوطني العام الثامن

حواتمة يهنئ الجبهة الشعبية بانعقاد المؤتمر الوطني العام الثامن

الأوقاف: فلسطين تحصد المركز الثاني في مسابقة تتارستان الدولية لحفظ القرآن الكريم

الأوقاف: فلسطين تحصد المركز الثاني في مسابقة تتارستان الدولية لحفظ القرآن الكريم

الديمقراطية تثمن إقرار مشروع قانون يجرم التطبيع في العراق

الديمقراطية تثمن إقرار مشروع قانون يجرم التطبيع في العراق

&#34;التشريعي&#34; بغزة ترحب بمصادقة البرلمان الفنزويلي بالإجماع على بيان داعم للقضية الفلسطينية

"التشريعي" بغزة ترحب بمصادقة البرلمان الفنزويلي بالإجماع على بيان داعم للقضية الفلسطينية

الهباش: القدس دين وعقيدة وعلى المسلمين حماية هويتها ووجودها

الهباش: القدس دين وعقيدة وعلى المسلمين حماية هويتها ووجودها

حصاد الأسبوع: ثلاثة شهداء وإصابة 10 إسرائيليين في 103 نقاط مواجهة بالضفة

حصاد الأسبوع: ثلاثة شهداء وإصابة 10 إسرائيليين في 103 نقاط مواجهة بالضفة

تشييع الشهيد أمجد الفايد بموكب مهيب في جنين وبمشاركة مقاومين

تشييع الشهيد أمجد الفايد بموكب مهيب في جنين وبمشاركة مقاومين

الحركة العالمية: جنود الاحتلال استخدموا طفلة فلسطينية كدرع بشري في جنين

الحركة العالمية: جنود الاحتلال استخدموا طفلة فلسطينية كدرع بشري في جنين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حواتمة يهنئ الجبهة الشعبية بانعقاد المؤتمر الوطني العام الثامن

حواتمة يهنئ الجبهة الشعبية بانعقاد المؤتمر الوطني العام الثامن

الأوقاف: فلسطين تحصد المركز الثاني في مسابقة تتارستان الدولية لحفظ القرآن الكريم

الأوقاف: فلسطين تحصد المركز الثاني في مسابقة تتارستان الدولية لحفظ القرآن الكريم

الديمقراطية تثمن إقرار مشروع قانون يجرم التطبيع في العراق

الديمقراطية تثمن إقرار مشروع قانون يجرم التطبيع في العراق

بدران: الشهيد الفايد مثال لنموذج مخيم جنين الوحدوي

بدران: الشهيد الفايد مثال لنموذج مخيم جنين الوحدوي

&#34;فلسطين في عيون مغاربية&#34;.. كتاب جديد للأمين العام للجبهة الديمقراطية نايف حواتمة

"فلسطين في عيون مغاربية".. كتاب جديد للأمين العام للجبهة الديمقراطية نايف حواتمة

قوات الاحتلال تعتقل أربعة شبان من مخيم قلنديا

قوات الاحتلال تعتقل أربعة شبان من مخيم قلنديا

المطران حنا: يحق لشعبنا الفلسطيني أن يعيش بحرية مثل باقي شعوب العالم

المطران حنا: يحق لشعبنا الفلسطيني أن يعيش بحرية مثل باقي شعوب العالم

&#34;المقاومة الشعبية&#34; تنعي الشهيد أمجد الفايد

"المقاومة الشعبية" تنعي الشهيد أمجد الفايد

منوعات

شاهد كيف ردت آيتن عامر على تحدي أكرم حسني بـ&#34;ستو انا&#34;

شاهد كيف ردت آيتن عامر على تحدي أكرم حسني بـ"ستو انا"

شاهد: فنانة أمريكية تخضع لجلسة تصوير مع توت عنخ آمون

شاهد: فنانة أمريكية تخضع لجلسة تصوير مع توت عنخ آمون

شاهد: فوز العتيبي تحدث ضجة بعد وصف زوجها بكلمة غريبة

شاهد: فوز العتيبي تحدث ضجة بعد وصف زوجها بكلمة غريبة

شاهد كيف رد محمد رمضان على هجوم بشرى عليه

شاهد كيف رد محمد رمضان على هجوم بشرى عليه

شاهد: الجمهور يهاجم نانسي عجرم بسبب إطلالتها الأخيرة الصادمة

شاهد: الجمهور يهاجم نانسي عجرم بسبب إطلالتها الأخيرة الصادمة

شاهد: منى زكي تحدث ضجة بأول ظهور لها بعد فيلم &#34;أصحاب ولا أعز&#34;

شاهد: منى زكي تحدث ضجة بأول ظهور لها بعد فيلم "أصحاب ولا أعز"

بعد ظهورها بالبكيني.. شاهد كيف دافعت رهف القحطاني عن نفسها

بعد ظهورها بالبكيني.. شاهد كيف دافعت رهف القحطاني عن نفسها

بعد أزمتها الأخيرة.. ما آخر التطورات الصحية لأنغام؟

بعد أزمتها الأخيرة.. ما آخر التطورات الصحية لأنغام؟

شاهد: إلهام شاهين تدخل نوبة بكاء مؤثرة بسبب سمير غانم

شاهد: إلهام شاهين تدخل نوبة بكاء مؤثرة بسبب سمير غانم

للمرة الأولى.. بشرى تكشف سبب انسحابها من مهرجان الجونة السينمائي

للمرة الأولى.. بشرى تكشف سبب انسحابها من مهرجان الجونة السينمائي

عربي

القوات المصرية تحبط عملية &#34;انتحارية&#34; في سيناء ومقتل منفذها

القوات المصرية تحبط عملية "انتحارية" في سيناء ومقتل منفذها

&#34;بن سلمان&#34; يتلقى اتصالاً هاتفياً من ماكرون.. ما السبب؟

"بن سلمان" يتلقى اتصالاً هاتفياً من ماكرون.. ما السبب؟

أمير قطر يُعرب عن استعداد بلاده للوساطة بين إيران وأوروبا وأمريكا

أمير قطر يُعرب عن استعداد بلاده للوساطة بين إيران وأوروبا وأمريكا

مقتل ثلاثة أشخاص في عدوان إسرائيلي جديد على سوريا

مقتل ثلاثة أشخاص في عدوان إسرائيلي جديد على سوريا