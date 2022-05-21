"المطران حنا": الوضع في القدس يزداد خطورة



وأضاف المطران حنا: "المقدسيون يعاملون كالغرباء في مدينتهم ويراد لهم أن يتحولوا إلى ضيوف وعابري سبيل في عاصمتهم الروحية والوطنية".



وتابع: "المستوطنون يجولون ويصولون بمسيراتهم ومناسباتهم واعيادهم بشكل استفزازي مقتحمين المقدسات ومستفزين الفلسطينيين الذين يدافعون عن مدينتهم باسم الامة كلها ويقفون في الخطوط الأمامية دفاعا عن أقدس بقعة في هذا العالم اختارها الله لكي تكون مكان تجسد محبته نحو البشر".

رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم السبت: إن "الوضع في مدينة القدس يزداد خطورة والسياسات الاحتلالية تزداد شراسة وإمعانا في طمس معالم مدينتنا واستهداف أبناءنا والنيل من مقدساتنا والاحياء المقدسية لا سيما البلدة القديمة والشيخ جراح وسلوان وجبل المكبر وغيرها من الاحياء المقدسية".