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شؤون فلسطينية

تشييع الشهيد أمجد الفايد بموكب مهيب في جنين وبمشاركة مقاومين

تشييع الشهيد أمجد الفايد بموكب مهيب في جنين وبمشاركة مقاومين
تشييع أمجد فايد
رام الله - دنيا الوطن
شيعت جماهير فلسطينية غفيرة في جنين، اليوم السبت، جثمان الشهيد المقاوم أمجد الفايد (17 عاما)، الذي ارتقى خلال اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وهتف المشاركون بشعارات مؤيدة للمقاومة ومطالبة بالانتقام لدم الشهداء، وسط مشاركة لافتة من مسلحين ومقاومين فلسطينيين بمراسم الجنازة.

ورفع مشيعون رايات لفصائل المقاومة الفلسطينية، وبينها حركة (حماس)، وجابت مسيرة التشييع شوارع جنين.

وردد المشاركون في التشييع الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال، والداعية إلى رص الصفوف وتعزيز الوحدة الوطنية، من أجل التصدي لإرهاب الاحتلال وجرائمه، بحق شعبنا وأرضه ومقدساته.

وعمّ الإضراب الشامل اليوم، حدادا على روح الشهيد المقاوم أمجد الفايد، والذي ارتقى في وقت مبكر اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال جنين.

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