بدران: الشهيد الفايد مثال لنموذج مخيم جنين الوحدوي

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران، أن الحالة الوحدوية الوطنية التي يقدمها مخيم جنين في مواجهة الاحتلال، هي "نموذج يحتذى به".ونعى بدران الشهيد المقاوم أمجد وليد الفايد (17 عاما)، الذي استشهد فجر اليوم خلال التصدي لاقتحام قوات الاحتلال جنين، مشيراً إلى "تاريخ عائلة الشهيد الفايد المشرف في الجهاد والمقاومة ومقارعة العدو".وقال إن "الشهيد الفايد، من نسل عائلة مقاومة يعرف المحتل بأسها، فهو ابن شقيق الشهيدين المقاومين محمد وأمجد الفايد، أبطال الكمين الذي قتل فيه 13 جنديًّا إسرائيليًّا خلال معركة جنين عام 2002".وأضاف: "يرتقي أمجد اليوم؛ ليثبت للمحتل المجرم أنّ جنين ولّادة، وأنها خزان ممتلئ بالذخيرة البشرية القابضة على الزناد، القادرة على إيلامه في كل الأزمنة والمواقع".وتقدم بدران بالتعزية من أهلنا في جنين، وذوي الشهيد، وقال: نشد على أيدي رجال جنين الأشداء لمواصلة الاشتباك والمقاومة الشاملة، وصدّ اعتداءات قوات الاحتلال، لحماية أهلنا وممتلكاتهم.