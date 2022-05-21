شؤون فلسطينية

بدران: الشهيد الفايد مثال لنموذج مخيم جنين الوحدوي

بدران: الشهيد الفايد مثال لنموذج مخيم جنين الوحدوي
حسام بدران
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران، أن الحالة الوحدوية الوطنية التي يقدمها مخيم جنين في مواجهة الاحتلال، هي "نموذج يحتذى به".

ونعى بدران الشهيد المقاوم أمجد وليد الفايد (17 عاما)، الذي استشهد فجر اليوم خلال التصدي لاقتحام قوات الاحتلال جنين، مشيراً إلى "تاريخ عائلة الشهيد الفايد المشرف في الجهاد والمقاومة ومقارعة العدو".

وقال إن "الشهيد الفايد، من نسل عائلة مقاومة يعرف المحتل بأسها، فهو ابن شقيق الشهيدين المقاومين محمد وأمجد الفايد، أبطال الكمين الذي قتل فيه 13 جنديًّا إسرائيليًّا خلال معركة جنين عام 2002".

وأضاف: "يرتقي أمجد اليوم؛ ليثبت للمحتل المجرم أنّ جنين ولّادة، وأنها خزان ممتلئ بالذخيرة البشرية القابضة على الزناد، القادرة على إيلامه في كل الأزمنة والمواقع".

وتقدم بدران بالتعزية من أهلنا في جنين، وذوي الشهيد، وقال: نشد على أيدي رجال جنين الأشداء لمواصلة الاشتباك والمقاومة الشاملة، وصدّ اعتداءات قوات الاحتلال، لحماية أهلنا وممتلكاتهم.

أخبار ذات صلة

الهباش: القدس دين وعقيدة وعلى المسلمين حماية هويتها ووجودها

الهباش: القدس دين وعقيدة وعلى المسلمين حماية هويتها ووجودها

حصاد الأسبوع: ثلاثة شهداء وإصابة 10 إسرائيليين في 103 نقاط مواجهة بالضفة

حصاد الأسبوع: ثلاثة شهداء وإصابة 10 إسرائيليين في 103 نقاط مواجهة بالضفة

تشييع الشهيد أمجد الفايد بموكب مهيب في جنين وبمشاركة مقاومين

تشييع الشهيد أمجد الفايد بموكب مهيب في جنين وبمشاركة مقاومين

الحركة العالمية: جنود الاحتلال استخدموا طفلة فلسطينية كدرع بشري في جنين

الحركة العالمية: جنود الاحتلال استخدموا طفلة فلسطينية كدرع بشري في جنين

مدير صحة بيت لحم يتحدث لـ &#34;دنيا الوطن&#34; حول تفشي مرض جدري القرود

مدير صحة بيت لحم يتحدث لـ "دنيا الوطن" حول تفشي مرض جدري القرود

&#34;فلسطين في عيون مغاربية&#34;.. كتاب جديد للأمين العام للجبهة الديمقراطية نايف حواتمة

"فلسطين في عيون مغاربية".. كتاب جديد للأمين العام للجبهة الديمقراطية نايف حواتمة

قوات الاحتلال تعتقل أربعة شبان من مخيم قلنديا

قوات الاحتلال تعتقل أربعة شبان من مخيم قلنديا

المطران حنا: يحق لشعبنا الفلسطيني أن يعيش بحرية مثل باقي شعوب العالم

المطران حنا: يحق لشعبنا الفلسطيني أن يعيش بحرية مثل باقي شعوب العالم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بدران: الشهيد الفايد مثال لنموذج مخيم جنين الوحدوي

بدران: الشهيد الفايد مثال لنموذج مخيم جنين الوحدوي

&#34;فلسطين في عيون مغاربية&#34;.. كتاب جديد للأمين العام للجبهة الديمقراطية نايف حواتمة

"فلسطين في عيون مغاربية".. كتاب جديد للأمين العام للجبهة الديمقراطية نايف حواتمة

قوات الاحتلال تعتقل أربعة شبان من مخيم قلنديا

قوات الاحتلال تعتقل أربعة شبان من مخيم قلنديا

المطران حنا: يحق لشعبنا الفلسطيني أن يعيش بحرية مثل باقي شعوب العالم

المطران حنا: يحق لشعبنا الفلسطيني أن يعيش بحرية مثل باقي شعوب العالم

&#34;المقاومة الشعبية&#34; تنعي الشهيد أمجد الفايد

"المقاومة الشعبية" تنعي الشهيد أمجد الفايد

سرايا القدس - كتيبة جنين تنعى الشهيد أمجد الفايد من مخيم جنين

سرايا القدس - كتيبة جنين تنعى الشهيد أمجد الفايد من مخيم جنين

حركة المبادرة الوطنية تهنئ الجبهة الشعبية لنجاح مؤتمرها الثامن وانتخاب قيادتها

حركة المبادرة الوطنية تهنئ الجبهة الشعبية لنجاح مؤتمرها الثامن وانتخاب قيادتها

&#34;الداخلية&#34; بغزة تنشر حصيلة الوافدين والمغادرين عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي

"الداخلية" بغزة تنشر حصيلة الوافدين والمغادرين عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي

منوعات

شاهد كيف ردت آيتن عامر على تحدي أكرم حسني بـ&#34;ستو انا&#34;

شاهد كيف ردت آيتن عامر على تحدي أكرم حسني بـ"ستو انا"

شاهد: فنانة أمريكية تخضع لجلسة تصوير مع توت عنخ آمون

شاهد: فنانة أمريكية تخضع لجلسة تصوير مع توت عنخ آمون

شاهد: فوز العتيبي تحدث ضجة بعد وصف زوجها بكلمة غريبة

شاهد: فوز العتيبي تحدث ضجة بعد وصف زوجها بكلمة غريبة

شاهد كيف رد محمد رمضان على هجوم بشرى عليه

شاهد كيف رد محمد رمضان على هجوم بشرى عليه

شاهد: الجمهور يهاجم نانسي عجرم بسبب إطلالتها الأخيرة الصادمة

شاهد: الجمهور يهاجم نانسي عجرم بسبب إطلالتها الأخيرة الصادمة

شاهد: منى زكي تحدث ضجة بأول ظهور لها بعد فيلم &#34;أصحاب ولا أعز&#34;

شاهد: منى زكي تحدث ضجة بأول ظهور لها بعد فيلم "أصحاب ولا أعز"

بعد ظهورها بالبكيني.. شاهد كيف دافعت رهف القحطاني عن نفسها

بعد ظهورها بالبكيني.. شاهد كيف دافعت رهف القحطاني عن نفسها

بعد أزمتها الأخيرة.. ما آخر التطورات الصحية لأنغام؟

بعد أزمتها الأخيرة.. ما آخر التطورات الصحية لأنغام؟

شاهد: إلهام شاهين تدخل نوبة بكاء مؤثرة بسبب سمير غانم

شاهد: إلهام شاهين تدخل نوبة بكاء مؤثرة بسبب سمير غانم

للمرة الأولى.. بشرى تكشف سبب انسحابها من مهرجان الجونة السينمائي

للمرة الأولى.. بشرى تكشف سبب انسحابها من مهرجان الجونة السينمائي

عربي

القوات المصرية تحبط عملية &#34;انتحارية&#34; في سيناء ومقتل منفذها

القوات المصرية تحبط عملية "انتحارية" في سيناء ومقتل منفذها

&#34;بن سلمان&#34; يتلقى اتصالاً هاتفياً من ماكرون.. ما السبب؟

"بن سلمان" يتلقى اتصالاً هاتفياً من ماكرون.. ما السبب؟

أمير قطر يُعرب عن استعداد بلاده للوساطة بين إيران وأوروبا وأمريكا

أمير قطر يُعرب عن استعداد بلاده للوساطة بين إيران وأوروبا وأمريكا

مقتل ثلاثة أشخاص في عدوان إسرائيلي جديد على سوريا

مقتل ثلاثة أشخاص في عدوان إسرائيلي جديد على سوريا