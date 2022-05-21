مدير صحة بيت لحم يتحدث لـ "دنيا الوطن" حول تفشي مرض جدري القرود

خاص دنيا الوطن - شيماء عيدأكد مدير صحة بيت لحم، د. شادي اللحام أنَّ تطعيم الجدري العادي متوفر في فلسطين، وأن العودة لبرنامج التطعيم فيه يحتاج إلى موقف رسمي من وزارة الصحة.وقال اللحام في حديثٍ خاص لـ "دنيا الوطن"، إن "تطعيم الجدري (Smallpox vaccine) توقف في كثير من الدول في العالم وذلك نتيجة إلى أن وباء الجدري انقرض"، موضحاً أن "مرض جدري القرود ليس بالجديد وإنما يعود إلى خمسينيات القرن الماضي".وأشار اللحام إلى أن لقاحات الجدري العادية فعالة بنسبة 85% في الوقاية من الفيروس منوهًا إلى أنه "قد يسبب الوفاة وتبلغ نسبة الوفيات جراء الإصابة به 10 بالمئة".ولفت إلى طفرة حدثت في الفيروس المسبب لهذا المرض الذي كان ينتقل من الحيوان الى الانسان لكنه بات ينتقل من الانسان الى الانسان أيضاً، مردفاً القول: أنّ "العدوى في تلك الفايروس تتم عبر سوائل الجسم والاختلاط المباشر" .وحول الأعراض المصاحبة للإصابة، قال اللحام، إنها "تكون على شكل حرارة وحمى وآلام في العضلات والهزل وظهورها على الجلد بشكل حويصلات".وكانت وازارة الصحة الإسرائيلية قد أعلنت، أمس الجمعة، تسجيل أول حالة بجدري القردة في إسرائيل.وعقدت منظمة الصحة العالمية، اجتماعاً طارئاً لبحث تفشي مرض جدري القرود، وذلك على على خلفية رصد إصابات في عدد من الدول منذ مطلع آيار/ مايو الجاري، ومنها بريطانيا وإسبانيا وبلجيكا وفرنسا والسويد وإيطاليا والبرتغال وأستراليا وكندا.