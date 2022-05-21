شؤون فلسطينية

المطران حنا: يحق لشعبنا الفلسطيني أن يعيش بحرية مثل باقي شعوب العالم

المطران حنا: يحق لشعبنا الفلسطيني أن يعيش بحرية مثل باقي شعوب العالم
المطران عطالله حنا
رام الله - دنيا الوطن
استقبل المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم وفداً كنسياً ارثوذكسيا قبرصيا والذين وصلوا الى الأراضي المقدسة في زيارة حج تستغرق عدة أيام.

وتحدث المطران حنا عن مكانة كنيسة القيامة وما يعنيه القبر المقدس بالنسبة الينا حيث ان القيامة تعتبر ركنا أساسيا من اركان ايماننا، فلا مسيحية بدون الصليب والدفن والقيامة والانتصار على الموت وكلنا ابناء القيامة وانطلاقا من قيم ايماننا وانجيلنا يجب ان نكون دائما صوتا مناديا بالحق والعدالة فلا يجوز الصمت امام المظالم التي ترتكب في اي مكان في هذا العالم لا سيما بحق شعبنا الفلسطيني الذي يحق له ان يعيش بحرية وكرامة مثل باقي شعوب العالم.

وشدد على أن القدس مدينة مقدسة في الديانات التوحيدية الثلاث ولها فرادتها وما تتميز به فهي مدينة تختلفت عن اية مدينة اخرى في هذا العالم ، انها مدينة السلام ولكن سلام القدس غيب وسرق بفعل ما يمارس بحق ابناء شعبنا من ظلم واستهداف واضطهاد.

وتابع المطران حنا: "انطلاقا من قيم ايماننا نحن قوم نرفض الحروب والعنف والقتل ولم نكن في يوم من الأيام دعاة عنف وقتل ولكننا دعاة محبة واخوة وعدل وسلام والسلام الذي ننادي به ونتحدث عنه انما هو سلام العدالة وعودة الحقوق السليبة الى أصحابها وليس سلام الاستسلام والقبول بالمظالم وكأنها واقع لا يمكن تغييره وتبديله".

وطالب المطران حنا بأن يُسمع الصوت المسيحي المنادي بأن تتحقق العدالة في فلسطين متحدثا عن الشهيدة شيرين أبو عاقلة كما وغيرها من الشهداء ومؤكدا بان هذه الدماء التي تهرق على مذبح الحرية لا بد ان توصل شعبنا الى الحرية المرتجاة ، ونحن نعلم بأن الحرية لا تقدم لطالبيها على طبق من ذهب ، بل دائما الشعوب التي تتوق الى الحرية تضحي في سبيلها وصولاً إليها.

أخبار ذات صلة

الهباش: القدس دين وعقيدة وعلى المسلمين حماية هويتها ووجودها

الهباش: القدس دين وعقيدة وعلى المسلمين حماية هويتها ووجودها

حصاد الأسبوع: ثلاثة شهداء وإصابة 10 إسرائيليين في 103 نقاط مواجهة بالضفة

حصاد الأسبوع: ثلاثة شهداء وإصابة 10 إسرائيليين في 103 نقاط مواجهة بالضفة

تشييع الشهيد أمجد الفايد بموكب مهيب في جنين وبمشاركة مقاومين

تشييع الشهيد أمجد الفايد بموكب مهيب في جنين وبمشاركة مقاومين

الحركة العالمية: جنود الاحتلال استخدموا طفلة فلسطينية كدرع بشري في جنين

الحركة العالمية: جنود الاحتلال استخدموا طفلة فلسطينية كدرع بشري في جنين

بدران: الشهيد الفايد مثال لنموذج مخيم جنين الوحدوي

بدران: الشهيد الفايد مثال لنموذج مخيم جنين الوحدوي

مدير صحة بيت لحم يتحدث لـ &#34;دنيا الوطن&#34; حول تفشي مرض جدري القرود

مدير صحة بيت لحم يتحدث لـ "دنيا الوطن" حول تفشي مرض جدري القرود

&#34;فلسطين في عيون مغاربية&#34;.. كتاب جديد للأمين العام للجبهة الديمقراطية نايف حواتمة

"فلسطين في عيون مغاربية".. كتاب جديد للأمين العام للجبهة الديمقراطية نايف حواتمة

قوات الاحتلال تعتقل أربعة شبان من مخيم قلنديا

قوات الاحتلال تعتقل أربعة شبان من مخيم قلنديا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بدران: الشهيد الفايد مثال لنموذج مخيم جنين الوحدوي

بدران: الشهيد الفايد مثال لنموذج مخيم جنين الوحدوي

&#34;فلسطين في عيون مغاربية&#34;.. كتاب جديد للأمين العام للجبهة الديمقراطية نايف حواتمة

"فلسطين في عيون مغاربية".. كتاب جديد للأمين العام للجبهة الديمقراطية نايف حواتمة

قوات الاحتلال تعتقل أربعة شبان من مخيم قلنديا

قوات الاحتلال تعتقل أربعة شبان من مخيم قلنديا

المطران حنا: يحق لشعبنا الفلسطيني أن يعيش بحرية مثل باقي شعوب العالم

المطران حنا: يحق لشعبنا الفلسطيني أن يعيش بحرية مثل باقي شعوب العالم

&#34;المقاومة الشعبية&#34; تنعي الشهيد أمجد الفايد

"المقاومة الشعبية" تنعي الشهيد أمجد الفايد

سرايا القدس - كتيبة جنين تنعى الشهيد أمجد الفايد من مخيم جنين

سرايا القدس - كتيبة جنين تنعى الشهيد أمجد الفايد من مخيم جنين

حركة المبادرة الوطنية تهنئ الجبهة الشعبية لنجاح مؤتمرها الثامن وانتخاب قيادتها

حركة المبادرة الوطنية تهنئ الجبهة الشعبية لنجاح مؤتمرها الثامن وانتخاب قيادتها

&#34;الداخلية&#34; بغزة تنشر حصيلة الوافدين والمغادرين عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي

"الداخلية" بغزة تنشر حصيلة الوافدين والمغادرين عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي

منوعات

شاهد كيف ردت آيتن عامر على تحدي أكرم حسني بـ&#34;ستو انا&#34;

شاهد كيف ردت آيتن عامر على تحدي أكرم حسني بـ"ستو انا"

شاهد: فنانة أمريكية تخضع لجلسة تصوير مع توت عنخ آمون

شاهد: فنانة أمريكية تخضع لجلسة تصوير مع توت عنخ آمون

شاهد: فوز العتيبي تحدث ضجة بعد وصف زوجها بكلمة غريبة

شاهد: فوز العتيبي تحدث ضجة بعد وصف زوجها بكلمة غريبة

شاهد كيف رد محمد رمضان على هجوم بشرى عليه

شاهد كيف رد محمد رمضان على هجوم بشرى عليه

شاهد: الجمهور يهاجم نانسي عجرم بسبب إطلالتها الأخيرة الصادمة

شاهد: الجمهور يهاجم نانسي عجرم بسبب إطلالتها الأخيرة الصادمة

شاهد: منى زكي تحدث ضجة بأول ظهور لها بعد فيلم &#34;أصحاب ولا أعز&#34;

شاهد: منى زكي تحدث ضجة بأول ظهور لها بعد فيلم "أصحاب ولا أعز"

بعد ظهورها بالبكيني.. شاهد كيف دافعت رهف القحطاني عن نفسها

بعد ظهورها بالبكيني.. شاهد كيف دافعت رهف القحطاني عن نفسها

بعد أزمتها الأخيرة.. ما آخر التطورات الصحية لأنغام؟

بعد أزمتها الأخيرة.. ما آخر التطورات الصحية لأنغام؟

شاهد: إلهام شاهين تدخل نوبة بكاء مؤثرة بسبب سمير غانم

شاهد: إلهام شاهين تدخل نوبة بكاء مؤثرة بسبب سمير غانم

للمرة الأولى.. بشرى تكشف سبب انسحابها من مهرجان الجونة السينمائي

للمرة الأولى.. بشرى تكشف سبب انسحابها من مهرجان الجونة السينمائي

عربي

القوات المصرية تحبط عملية &#34;انتحارية&#34; في سيناء ومقتل منفذها

القوات المصرية تحبط عملية "انتحارية" في سيناء ومقتل منفذها

&#34;بن سلمان&#34; يتلقى اتصالاً هاتفياً من ماكرون.. ما السبب؟

"بن سلمان" يتلقى اتصالاً هاتفياً من ماكرون.. ما السبب؟

أمير قطر يُعرب عن استعداد بلاده للوساطة بين إيران وأوروبا وأمريكا

أمير قطر يُعرب عن استعداد بلاده للوساطة بين إيران وأوروبا وأمريكا

مقتل ثلاثة أشخاص في عدوان إسرائيلي جديد على سوريا

مقتل ثلاثة أشخاص في عدوان إسرائيلي جديد على سوريا