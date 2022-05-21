"المقاومة الشعبية" تنعي الشهيد أمجد الفايد

رام الله - دنيا الوطننعت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، الفتى أمجد الفايد، الذي استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في جنين، مؤكدة أن "دماء الشهداء لن تذهب هدراً".وقالت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "بأسمى آيات العز والجهاد والمقاومة المستمرة ضد المحتل الغاصب تزف حركة المقاومة الشعبية إلى الفردوس الأعلى بإذن الله تعالى الشهيد المقاتل البطل/أمجد وليد الفايد ( 17 عاماً) الذي ارتقى خلال اشتباكات مسلحة دارت بين المقاومين وقوات الاحتلال الصهيوني التي اقتحمت مدينة جنين فجر اليوم السبت 21-05-2022م".وتابعت: "إننا إذ نزف الشهيد الفارس أمجد الفايد لنؤكد أن دماء شهداء شعبنا لن تذهب هدراً، والعدو الصهيوني سيدفع الثمن غالياً وندعو كافة المجاهدين من كافة الفصائل المسلحة بالضفة الغربية للتوحد وللرد على هذه الجرائم".وأكدت "المقاومة الشعبية"، على "استمرارنا على نهج الشهداء البررة، ثابتين على درب الجهاد والمقاومة حتى نيل كافة حقوقنا الوطنية".