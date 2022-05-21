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اشتية يُعلق على استشهاد الفتى الفايد برصاص الاحتلال في جنين

اشتية يُعلق على استشهاد الفتى الفايد برصاص الاحتلال في جنين
أمجد الفايد
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، إن "المحتلين لا يتوقفون عن ارتكاب جرائمهم ضد أهلنا في جنين، والتي كان آخرها قتل الفتى أمجد الفايد (17 عاما)، وإصابة فتى يبلغ من العمر (18 عاماً) برصاصة في البطن فجر اليوم السبت".

وحذر رئيس الوزراء في تصريح نشره عبر حسابه على (فيسبوك)، من التبعات الخطيرة لتلك الجرائم المتكررة، داعيا المجتمع الدولي لإدانتها ومحاسبة مرتكبيها.

وتقدم اشتية من أسرة الشهيد وأهالي جنين بأحر التعازي وصادق مشاعر المواساة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، متمنيا الشفاء العاجل للمصاب.

واستشهد، فجر اليوم السبت، الفتى أمجد الفايد (17 عاماً) وأصيب آخر (18 عاماً) بجروح حرجة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانها على مدينة جنين ومخيمها.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، ودارت مواجهات عنيفة مع الشبان عند شارع حيفا، اطلق الجنود خلالها الأعيرة النارية باتجاه الشبان.

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