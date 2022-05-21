دولي

بسبب "جدري القردة".. طاقم من وزارة الصحة الإسرائيلية يجتمع اليوم

بسبب "جدري القردة".. طاقم من وزارة الصحة الإسرائيلية يجتمع اليوم
جدري القردة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، إن طاقماً متخصصاً من وزارة الصحة، سيجتمع اليوم، على خلفية الاشتباه بوجود أول حالة إصابة بـ "جدري القردة" في إسرائيل.

وكانت (القناة 12)، أمس الجمعة، قالت إنه تم اكتشاف أول حالة إصابة بمرض "جدري القردة" في إسرائيل.

وكانت وكالة (رويترز) أفادت، بأن منظمة الصحة العالمية، ستعقد اجتماعاً طارئاً لبحث تفشي مرض "جدري القردة".

وأفادت صحيفة (تيليغراف) البريطانية، بأن المنظمة ستعقد اجتماعا لمجموعة من الخبراء الرائدين لمناقشة تفشي العدوى، مرجحة أن يركز الاجتماع على مناقشة طرق انتشار الفيروس، وفق (روسيا اليوم).

ومن المفترض أن يحضر الاجتماع، وفقا للصحيفة، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، مايك ريان.

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