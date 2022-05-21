الشيخ: نرحب بدعوة الخارجية الأمريكية بإجراء تحقيق شامل وشفاف بعملية اغتيال أبو عاقلة

وكان 55 عضو كونغرس أميركي، وقعوا عريضة تطالب وكالة المباحث الفدرالية الأميركية "FBI" بالتحقيق في ظروف استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة.





وعبر الموقعون على الرسالة عن قلقهم العميق إزاء ظروف قتل أبو عاقلة، مشددين على وجوب حماية الصحفيين في جميع أنحاء العالم، مطالبين بتحديد ما إذا كان قد تم انتهاك أي قوانين أميركية تحمي المواطنة الفلسطينية-الاميركية أبو عاقلة.



