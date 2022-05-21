سرايا القدس - كتيبة جنين تنعى الشهيد أمجد الفايد من مخيم جنين

نعت سرايا القدس - كتيبة جنين في فلسطين، الشهيد الفتى، أمجد وليد الفايد، الذي استشهد متأثراً بإصابته أول أمس، الجمعة، برصاص جنود الاحتلال في مخيم جنين.



وقالت الحركة في بيان لها، إنها " تزف ابنها المجاهد أمجد وليد الفايد (17عاماً)، والذي ارتقى شهيداً في ساحة المواجهة والتصدي لهذا المحتل الغاصب والذي حاول التسلل إلى مخيم جنين فجر اليوم".



وتابعت خلال البيان، "لقد حاولت قوات الاحتلال الخاصة فجر اليوم نصب الكمائن والتسلل من شارع حيفا على أطراف الجهة الغربية لمدينة جنين ومخيمها، ولكن بفضل الله تعالى ومن ثم يقظة مجاهدين تم كشف القوات الخاصة والتصدي لهم بكل بسالة من مجاهدي كتيبتنا الذين أمطروها بالرصاص والعبوات المتفجرة وإفشال مخططهم الخبيث".



وأكدت الحركة على "مواصلة درب الجهاد والمقاومة، مشيرةً إلى أن "كل محاولات الاحتلال المجرم وإرهابه، لن تنال من عزيمة المقاتلين".





رام الله - دنيا الوطن