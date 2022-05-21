حركة المبادرة الوطنية تهنئ الجبهة الشعبية لنجاح مؤتمرها الثامن وانتخاب قيادتها

تتوجه حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالتهنئة بنجاح المؤتمر الوطني الثامن للجبهة ، والانتخاب الديمقراطي لقيادتها وعلى رأسهم الأمين العام للجبهة الرفيق الأسير المناضل أحمد سعدات ونائب الأمين العام الرفيق المناضل جميل مزهر.





وإذ تؤكد حركة المبادرة الوطنية اعتزازها بعلاقات التعاون الأخوية مع الجبهة الشعبية في النضال الوطني المشترك، فإنها تتمنى للجبهة الشعبية وقيادتها مزيدا من النجاحات في النضال الوطني من أجل تحقيق حرية شعبنا و عودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها، و إسقاط الاحتلال ونظام التمييز العنصري ضد شعبنا الفلسطيني.





رام الله - دنيا الوطن