بعد انسحابها من الحكومة.. بينت يلتقي ريناوي زعبي الأحد





وخلال محادثات أجرتها مع رئيس الحزب نيتسان هوروفيتس ورئيس (القائمة العربية الموحدة) منصور عباس، أوضحت ريناوي زعبي إنها ليست معنية بأن تقام حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو.





وقالت ثلاثة مصادر تحدثت مع ريناوي زعبي، أن الأخيرة ستدعم الحكومة لقاء تحقيق إنجازات فورية للمجتمع العربي.



ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، بالتناوب يائير لابيد غدًا الأحد مع ريناوي زعبي، في إطار المساعي الحثيثة لإقناعها بالعدول عن قرارها.



جاء ذلك بعد يومين من إعلان انسحابها من الحكومة، كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).