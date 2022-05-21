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"الداخلية" بغزة تنشر حصيلة الوافدين والمغادرين عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي

"الداخلية" بغزة تنشر حصيلة الوافدين والمغادرين عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي
معبر بيت حانون
رام الله - دنيا الوطن
نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح السبت، إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون/ أيرز شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (15 وحتى 20 أيار/ مايو 2022).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر معبر بيت حانون/ أيرز خلال الأسبوع الماضي بلغت 9850 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 6722 وافداً.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 9649 مواطناً و130 أجنبياً، و71 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر معبر بيت حانون توزعت بين 6496 مواطناً، و145 أجنبياً، و76 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى خمس وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.

يشار أن معبر بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.

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