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دولي

مجموعة السّبع تدعم سيولة أوكرانيا بقيمة 19.8 مليار دولار

مجموعة السّبع تدعم سيولة أوكرانيا بقيمة 19.8 مليار دولار
رام الله - دنيا الوطن
قررت مجموعة السبع، تقديم دعم مالي لميزانية أوكرانيا، يقدّر بـ 19,8 مليار دولار، وفق ما جاء في إعلان صدر في ختام اجتماع لوزراء مالية الدول الأعضاء في المجموعة استضافته ألمانيا.

ووفق صحيفة (الشرق الأوسط)، فإن الإعلان المشترك، الذي صدر أمس الجمعة، جاء فيه، "عام 2022، نصرف 19,8 مليار دولار كدعم للميزانية، بينها 9,5 مليار دولار كتعهّدات جديدة بهدف مساعدة أوكرانيا في سدّ عجزها المالي ومواصلة تقديم الخدمات الأساسية للشعب الأوكراني". 

وأضاف الوزراء: "سنواصل الوقوف بجانب أوكرانيا ونحن مستعدّون للقيام بأكثر من المطلوب".

غير أن النص لا يحدد حجم مساهمة كل بلد ومنظمة دولية في مجموع المبلغ، ولا نسبة القروض والمساعدات المباشرة.

ومن أصل مبلغ 19,8 مليار دولار، تمّ تأمين مبلغ 9,5 مليارات دولار في نهاية المحادثات التي استمرّت يومين بين الوزراء الذين اجتمعوا في مدينة كونيغزفينتر قرب بون (غرب).وقال وزير المال الألماني كريستيان ليندنر في مؤتمر صحافي «سيولة أوكرانيا مؤمنة للفترات المقبلة».

واجتمع الوزراء وحكام المصارف المركزية في الدول الصناعية السبع الكبرى (الولايات المتحدة واليابان وكندا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا)، بهدف جمع أموال مخصصة لمساعدة الدولة الأوكرانية. والموضوع الأهم كان تأمين أموال لدعم الميزانية الأوكرانية خلال الفصل الراهن في وقت تتسبب الحرب مع روسيا بتراجع كبير في تدفق الأموال.

ويُفترض أن تساهم الولايات المتحدة بـ7,5 مليار دولار، وهو مبلغ يندرج ضمن حزمة مساعدات ضخمة تبلغ قيمتها 40 مليارًا صادق عليها الكونغرس الأميركي الخميس.

من جانبها، أعلنت المفوضية الأوروبية الأربعاء تقديم مساعدة مالية جديدة لأوكرانيا هذا العام بقيمة تصل إلى 9 مليارات يورو.

وتقدّر السلطات الأوكرانية حاجاتها من أجل تسيير شؤون البلاد، بخمسة مليارات دولار في الشهر.

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