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دولي

أمريكا تحث لبنان على تشكيل حكومة "تستعيد ثقة العالم"

أمريكا تحث لبنان على تشكيل حكومة "تستعيد ثقة العالم"
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الجمعة، بيانًا صحفيًا، حثّت من خلاله السياسيين اللبنانيين إلى تشكيل حكومة قادرة على استعادة ثقة العالم والمواطنين في لبنان.

ونقلت وكالة (الأناضول)، قول الولايات المتحدة في البيان،إنها "تحث السياسيين على تشكيل حكومة قادرة وملتزمة بالعمل الجاد المطلوب لاستعادة ثقة الشعب اللبناني والمجتمع الدولي".

كما ودعت واشنطن الساسة في لبنان إلى "الاستجابة لدعوة الشعب اللبناني إلى التغيير والعمل بجد لإنقاذ الاقتصاد".

وأضافت: "نهنئ الشعب اللبناني على مشاركته في الانتخابات التي عقدت في موعدها رغم الظروف الصعبة".

والأحد، أجريت في لبنان انتخابات نيابية، وقبلها اقترع المغتربون اللبنانيون في 58 بلدا، حيث باتت وفقا لنتائجها، موازين الكتل البرلمانية وتحالفاتها موزعة بين عدة قوى سياسية.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2021، أعلن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أن حكومته باشرت بإعداد خطة التعافي المالي والاقتصادي، تتضمن الإصلاحات الأساسية التي تحتاجها البلاد.

وقال وقتها ميقاتي في بيان، إن "الخطة تتضمن الإصلاحات الأساسية في البنية الاقتصادية والمالية ووقف النزيف المالي الذي يسببه قطاع الكهرباء، إضافة إلى إعداد مشاريع قوانين جديدة".

​​​​​​​ويعاني لبنان منذ نحو عامين ونصف، أزمة اقتصادية حادة تعد الأسوأ في تاريخه، حيث أدت الى انهيار مالي ومعيشي، وشح في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى.

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