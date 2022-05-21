أمير قطر يُعرب عن استعداد بلاده للوساطة بين إيران وأوروبا وأمريكا

أبدى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن استعداد بلاده للدخول بوساطة بين إيران وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية في حال طُلب منها ذلك.





وأفاد موقع (روسيا اليوم)، أن هذا التصريح صدر خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الشيخ تميم والمستشار الألماني أولاف شولتس في برلين أمس الجمعة.



وقال أمير قطر إنه "تباحث مع المستشار الألماني حول آخر تطورات الجهود الدولية لحل الخلافات مع إيران حول مشروعها النووي سلميا، وشدد على أن هذا النهج هو نهج دولة قطر الدائم في دعم السلام والاستقرار في منطقة الخليج".



وشدد أمير قطر على أهمية التعاون بين كل من إيران وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، مشددا على "ضرورة حل الخلافات بينهم بالطرق السلمية".



كما أعرب الشيخ تميم عن تفاؤل قطر بالحوار بين هذه الأطراف، لافتا إلى أن دولة قطر "مع حل النزاعات بالطرق السلمية"، آملا أن "يتم التوصل إلى اتفاق في المستقبل القريب".





رام الله - دنيا الوطن