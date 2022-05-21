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دولي

"الدفاع الروسية" تعلن سيطرتها الكاملة على "آزوفستال" وتحرير كامل ماريوبل

"الدفاع الروسية" تعلن سيطرتها الكاملة على "آزوفستال" وتحرير كامل ماريوبل
القوات الروسية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت روسيا، يوم الجمعة، عن آخر تطورات الحرب مع أوكرانيا، وكم بلغت الخسائر المادية والبشرية بين الطرفين، في ظل استمرار الحرب لما يقارب ثلاثة شهور.

وبدوره، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف: إنه "تمت السّيطرة الكاملة للقوات المسلّحة الروسية على جميع منشآت مصنع (آزوفستال) في ماريوبل، حيث تحصّن مسلحو كتيبة (آزوف) المتطرفة".

وأضاف كوناشينكوف إنّ "المنشآت السرية للمشروع، والتي كان يختبئ فيها المسلحون من كتيبة آزوف الأوكرانية المتطرفة، أصبحت تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية".

وتابع كوناشينكوف أنه "منذ 16 أيار/مايو من هذا العام، وخلال العملية، ألقى 2439 من النازيين الأوكرانيين من آزوف وجنود القوات المسلحة الأوكرانية أسلحتهم واستسلموا"، مشيراً إلى أنه "يوم الجمعة، استسلمت آخر مجموعة منهم، وتقدَّر بـ531 مسلحاً".

وأردف كوناشينكوف أنه "تمّ إخراج ما يسمى "قائد" النازيين "آزوف"، بسبب رغبة سكان ماريوبل في معاقبته على عدد من الجرائم، من أراضي المصنع في سيارة مصفّحة خاصة".

ووفق قناة (الميادين)، أبلغ وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، القائد العام للقوات المسلحة، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الانتهاء من عملية التحرير الكامل للمصنع، ومدينة ماريوبل، من المسلحين الأوكرانيين.

هذا وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في وقتٍ سابق اليوم، أنّ الجيش الروسي وقواتاً من دونيتسك ولوغانسك توسّع السيطرة على أراضي دونباس، مؤكداً أنّ "تحرير لوغانسك يشارف على الانتهاء".

وكانت القوات الروسية أجلت عشرات المدنيين من مصنع "آزوفستال"، في الشهر الجاري، تحت رقابة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

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