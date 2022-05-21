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دولي

نفتالي بينت: مستقبل إسرائيل في خطر

نفتالي بينت: مستقبل إسرائيل في خطر
حكومة نفتالي بينت
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينت، إن مستقبل إسرائيل في خطر.

جاء ذلك معقباً على التطورات السياسية والأمنية الأخيرة، داعياً في بيان نشره عبر (تلغرام) إلى "الحفاظ على الوحدة الوطنية" وإلى محاربة ما وصفه "الإرهاب الفلسطيني والانتصار عليه"، وفق زعمه. 

وردّ نفتالي بينت على الانتقادات اللاذعة التي تُوجهها إلى حكومته بعض الأحزاب اليمينية، قائلاً: إن "المعارضة تروّج السم والأكاذيب"، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

في السياق، تعهد وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، ببذل قصارى جهده لضمان استمرار عمل الحكومة، قائلا: إن "التحديات الأمنية تلزمنا بذلك".

ووصف غانتس الذي يقوم حالياً بزيارة لواشنطن المحادثات، التي أجراها مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستِن، ومستشار الأمن القومي جاك سوليفان، بـ "جيدة ومثمرة". 

وأكد وزير جيش الاحتلال، أن الحلف بين "إسرائيل والولايات المتحدة أقوى من أي وقت مضى".

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