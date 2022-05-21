مقتل ثلاثة أشخاص في عدوان إسرائيلي جديد على سوريا
أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، بأن ثلاثة أشخاص قتلوا، فيما وقعت بعض الخسائر المادية، جراء عدوان إسرائيلي على بعض النقاط جنوب دمشق .
ونقلت (سانا) عن مصدر عسكري قوله: إنه "حوالي الساعة الحادية عشر من مساء الجمعة نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً برشقات من الصواريخ أرض – أرض من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في جنوب دمشق وأن وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها".
وأضاف المصدر: أن "العدوان أدى إلى ارتقاء ثلاثة شهداء ووقوع بعض الخسائر المادية".
وفي وقت متأخر من مساء الجمعة، أفادت (سانا)، بأن الدفاعات الجوية، تصدت لأهداف معادية في سماء ريف دمشق.
ووفق وسائل إعلام سورية، فإن "الدفاعات أسقطت عدداً من الصواريخ في أجواء ريف دمشق الجنوبي".
التعليقات