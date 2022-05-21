حتى الثلاثاء المقبل.. طالع حالة الطقس في فلسطين





المدينـة



اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 30-14 22-13 21-13 بيت لحم 30-14 22-13 21-13 رام الله والبيرة 29-13 21-12 20-12 طولكرم 32-17 25-16 24-16 نابلس 31-15 23-14 22-14 قلقيلية 32-17 25-16 24-16 جنين 33-16 25-15 24-15 سلفيت 30-14 22-13 21-13 طوباس 34-17 26-16 25-16 روابي 31-15 23-14 22-14 الخليل 29-13 21-12 20-12 غزه 30-18 24-17 23-17 أريحا 39-20 31-19 30-19 خانيونس 30-18 24-17 23-17 الأغوار الشمالية 37-18 29-17 28-17 رفح 31-17 25-16 24-16











درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم السبت، غائما جزئيا إلى صاف بوجه عام حارا نهارا لطيفا ليلا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود خمس درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو باردا نسبيا خاصة فوق المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويوم الأحد، يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا ومغبرا احيانا نهارا وباردا ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود ثلاث درجات مئوية، وفي ساعات المساء والليل يتوقع سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى والرياح غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.أما يوم الاثنين، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا نهارا وباردا ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود أربع درجات مئوية، وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى والرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.أما يوم الثلاثاء، يكون الجو صافياً ومعتدلاً نهارا باردا نسبيا ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين اليوم السبت من:1- التعرض لاشعة الشمس المباشرة.2- خطر اشعال النار في الاماكن التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.