استشهاد فتى وإصابة آخر بجروح حرجة برصاص الاحتلال في جنين

رام الله - دنيا الوطناستشهد، فجر اليوم السبت، الفتى أمجد الفايد (17 عاماً) وأصيب آخر (18 عاماً) بجروح حرجة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانها على مدينة جنين ومخيمها.وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، ودارت مواجهات عنيفة مع الشبان عند شارع حيفا، اطلق الجنود خلالها الأعيرة النارية باتجاه الشبان.وفور الإعلان عن استشهاد الفتى الفايد انطلقت مسيرة من أمام مستشفى ابن سينا في مدينة جنين، حمل فيها المشيعون جثمان الشهيد على الأكتاف، وجابوا شوارع المدينة ومخيمها.وردد المشاركون في المسيرة الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال والداعية إلى رص الصفوف وتعزيز الوحدة الوطنية، من أجل التصدي لإرهاب الاحتلال وجرائمه، بحق شعبنا وأرضه ومقدساته.