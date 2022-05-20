دعوات للنفير العام لصد "مسيرة الأعلام" الاستيطانية في القدس

رام الله - دنيا الوطندعا "تجمع حراس القدس في فلسطين" و"الحراك الشبابي"، اليوم الجمعة، إلى النفير العام وصد ما يسمى بـ"مسيرة الأعلام" التي تعتزم الجمعيات الاستيطانية تنظيمها نهاية الشهر الجاري بالقدس.وشدد "تجمع حراس القدس" على وجوب الاستنفار وقطع ذراع التهويد في القدس المحتلة، مؤكدا أن "مسيرة الأعلام لن تمر".وقال التجمع: إنه "لا صوت يعلو في القدس فوق صوت المرابطين"، مضيفا أنه "بالثبات والمقاومة ستبقى رايتنا هي العليا".كما دعا "الحراك الشبابي" للحشد والمشاركة في أوسع تظاهرة شبابية والتجمع عند باب العامود يوم 29 الشهر الجاري لصد "مسيرة الأعلام"، وإفشال مساعي المستوطنين.وكان رئيس منظمة "لاهافا" المتطرفة دعا المستوطنين، للمشاركة في مسيرة "الأعلام" السنوية المقررة في 29 آيار/مايو داخل البلدة القديمة في القدس، وهدم قبة الصخرة المشرفة داخل المسجد الأقصى المبارك.