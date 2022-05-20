بدران: الجيل الجديد يلتف حول المقاومة والاحتلال يعيش إرباكًا

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران، اليوم الجمعة، أن "الجيل الفلسطيني الجديد يلتف حول خيار المقاومة، وشعبنا يثق بقادتها ولا يؤمن بمشروع أوسلو".وشدد في تصريح أبرزه موقع (حرية نيوز)، على أن "فوز الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت له أبعاد كبيرة في هذا التوقيت"، مضيفا أن "مشروع الجنرال الأمريكي كيث دايتون أراد للشبان أن يكون بعيدين عن المقاومة".وأضاف: أن "الجيل الحالي متيقظ ومدرك لواقع الأحداث الجارية في الضفة، وبدأ يتربى على نهج المقاومة ويتأثر بها".ونوه بدران إلى أن "الاحتلال يعيش حالة إرباك حقيقي بعد حالة المقاومة في الضفة"، مضيفا أن "ما قبل معركة سيف القدس ليس كما بعدها".وتابع أن "معركة سيف القدس أظهرت مساندة غزة للمقدسيين في الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى"، مضيفا أن "المعركة كانت رافعة لكل شيء ولا يزال أثرها حتى الآن وسيستمر لسنوات قادمة".وأضاف: أن "المقدسيين لم يقصروا أبدا في حماية المسجد الأقصى"، منوهاً إلى أن الاحتلال يبذل الجهود بمساعدة السلطة لتفكيك حالة المقاومة في الضفة، وقد ذهبت أدراج الرياح.وتابع عضو المكتب السياسي لحماس، أن "الشعب الفلسطيني يمكن الرهان عليه في الضفة وغزة والشتات، والجيل الحالي نثق به وسنرى منه أكبر من الفوز في انتخابات طلابية".ولفت الانتباه إلى أن انتخابات جامعة بيرزيت كان لها طابع سياسي بالتفاف الطلاب حول نهج المقاومة.وقال: "شعبنا لا يؤمن بمشروع أوسلو ويثق بالمقاومة وقادتها"، مؤكدا أن "كل قطرة دم تسيل في فلسطين تقربنا من النصر".وذكر بدران في سياق آخر، أن "الاعتداء على جنازات الشهداء ليس جديدا على الاحتلال وهو نوع من أنواع الإرهاب والإجرام".وقال إن "الاحتلال ليس دولة طبيعية بل هم مجموعة عصابات، وجيشهم مجموعة من القتلة النازيين"، مؤكداً أن حكومة الاحتلال هي حكومة يمينية متطرفة ولا تنظر للفلسطيني بأنه إنسان.