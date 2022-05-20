شاهد: إزالة تعديات على أراض حكومية بمحافظة شمال القطاع













رام الله - دنيا الوطننفذت طواقم سلطة الأراضي في محافظة شمال غزة إزالة تعديات عبارة عن أكشاك على أرض حكومية مؤجرة لصالح فندق "الماريوت" تطل على البحر غربي مدينة جباليا.وأفاد مكتب الشمال بسلطة الأراضي أن بعض هذه التعديات تمت إزالتها سابقًا وتكرر التعدي عليها من جديد ، وجاءت الإزالة التي طالت مساحة دونما من الأرض بعد توجيه العديد من الإخطارات إلى المتعدين لإخلاء تعدياتهم.وفي قرية أم النصر إلى الشمال من مدينة بيت لاهيا سجلت الطواقم الميدانية محضر ضبط وسلمت إخطارًا إلى أحد المواطنين المتعدين في منطقة عند مدخل القرية حيث أنه قام بالتعدي على أرض حكومية مساحتها 1700 متر وبيعها لمواطنآخر.وأوضح مكتب الشمال أنه بعد إزالة تعدي المواطن المقصود عن الأرض الحكومية رجع وتعدى مرة ثانية وتم إعطائه فرصة لإزالة التعدي باليد خلال 48 ساعة.ولاحظت طواقم التفتيش مباني قيد الإنشاء على أراضٍ حكومية وهي تعديات جديدة على مساحة 500 متر وجرى التعامل معها وفق الإجراءات القانونية المعمول بهابالإزالة .وبالتعاون مع قوات الشرطة تم توقيف عدد من الأشخاص والعمال للتحقيق معهم لمعرفة بعض المتعدين الهاربين وبعد ذلك تم عمل محضر ضبط وتسليم إخطار لصاحب البيت، وبلغت المساحة الإجمالية للتعديات التي تمت إزالتها 3200 مترا.