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شؤون فلسطينية

إصابة ستة مواطنين خلال اقتحام الاحتلال قرية المزرعة الغربية

إصابة ستة مواطنين خلال اقتحام الاحتلال قرية المزرعة الغربية
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب ستة مواطنين بينهم سيدة، مساء اليوم الجمعة، لدى اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية المزرعة الغربية، شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن ثلاثة شبان أصيبوا بالرصاص الحي، وآخر بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، فيما تعرض أحد المواطنين للدعس من قبل آلية عسكرية إسرائيلية، كما سجلت عدة إصابات بالاختناق، خلال مواجهات أعقبت اقتحام القرية.

كما أصيبت سيدة برضوض وكدمات، بعد أن اصطدمت آلية تابعة لجيش الاحتلال بمركبة كانت تقودها.

وأشارت إلى أن عدة مركبات تابعة لجيش الاحتلال اقتحمت المزرعة الغربية، من جهة مستوطنة "حرشا" المقامة عنوة على أراضي المواطنين في منطقة جبل الدير.

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