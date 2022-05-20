فلسطين تختتم فعاليات اليوم العالمي للمتاحف





هذا وستستمر عدد من الفعاليات الهادفة لتسليط الضوء على دور المتاحف في المجتمع و أهمية في تثبيت الهوية الوطنية ورفد الأجيال القادمة لمعلومات عن العصور التاريخية التي مرت على الأرض الفلسطينية، حيث جاءت الفعاليات من خلال برنامج المرشد الثقافي والذي تنظمه اللجنة الوطنية الفلسطينية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الكسو).



وشملت ورش عمل تدريبية لطلاب المدارس حول ترميم الاثار والرسم الحر للموقع الاثري، بالإضافة الى زيارة المعالم الاثرية المميزة لبلدة سبسطية في رسالة واضحة على أهمية هذه البلدة التاريخية واهمية تسليط الضوء على ما تعانيه من الاحتلال واجراءاته اما في متحف العيزرية والواقع في بلدية العيزرية فقد عقد محاضرة حول المسكوكات البيزنطية ومعرض تراثي مؤقت بعنوان "ايام زمان" وزيارات تعريفية للمتحف والبلدة، تلاه فعاليات في متحف البد بمدينة بيت لحم حيث عقدت محاضرات حول جذور التطريز في التراث الفلسطيني، وزيارات تعريفية لمعالم معصرة الزيت في المتحف وشرح حول مقتنيات المستخدمة.