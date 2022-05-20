المطران حنا: الوضع بمدينة القدس يزداد خطورة وسوءاً



وقال: ان التعديات التي تعرضت لها جنازات الشهداء وما يسمى بمسيرات الاعلام والتهديد بالمساس بالمسجد الاقصى وما يخطط للاوقاف المسيحية في باب الخليل وفي غيرها من الاماكن وما تتعرض له الاحياء المقدسية لا سيما حي الشيخ جراح وسلوان والبلدة القديمة انما كلها تشير وبشكل واضح اننا امام مخطط ممنهج هادف لفرض حقائق ووقائع جديدة في المدينة المقدسة.



وتابع: انهم يستغلون الانقسامات الفلسطينية والحالة العربية المترهلة كما انهم يستغلون حالة الصمت الاممية على ممارساتهم وسياساتهم وافعالهم وهم يواصلون سياساتهم دون اي مساءلة باستثناء بعض البيانات الخجولة التي نسمعها هنا او هناك والتي لا تغني ولا تسمن.



وشدد على أن القدس بحاجة إلى أفعال وليس الى اقوال وهي بحاجة الى ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي وتصويب البوصلة نحو القدس ، أما اصدقاء فلسطين في مشارق الارض ومغاربها فهم مطالبون بأن يكثفوا من نشاطهم وحراكهم المؤازر لقضية شعبنا وابراز ما يتعرض له هذا الشعب من مظالم في كافة تفاصيل حياته.

رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس في تصريحات صحفية صباح اليوم، بأن الوضع في مدينة القدس يزداد خطورة وسوءاً في ظل امعان السلطات الاحتلالية في سياساتها وممارساتها حيث ان المستوطنون المتطرفون يجولون ويصولون في القدس وبطريقة استفزازية ناهيك عن الاقتحامات والمسيرات والمخططات الهادفة الى طمس معالم مدينتنا وتهميش واضعاف الحضور الفلسطيني فيها.